- Armata pregatita sa intervina daca vremea se inrautateste Foto MApN Ministerul Apararii Nationale informeaza ca 3.500 de militari, cu peste 600 de mijloace tehnice, sunt gata sa intervina în caz de necesitate, la nivelul întregii tari, în contextul avertizarilor meteorologice…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, despre propunerea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, ca intelege ca aceasta nu are un profil profesional "tocmai remarcabil", mentionand ca se constata "o degradare a fiecarei oferte de la o nominalizare la alta", conform…

- Uniunea Salvati Romania va participa la consultarile de la Cotroceni si va solicita presedintelui Klaus Iohannis sa faca o propunere de premier din afara coalitiei PSD-ALDE. 'In momentul de fata, noi consideram ca solutia corecta este cea a alegerilor anticipate. Orice prim-ministru care va fi propus…

- Reprezentanti ai opozitiei au anunțat ca nu mai opteaza pentru un premier de la PSD. "Vom sustine orice varianta care excude PSD-ul de la guvernare", a declarat marți Dan Barna, presedintele USR.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru maine la consultari partidele parlamentare, intrucat doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern.

- Daniel Chitoiu, secretar general al ALDE, transmite ca noua propunere de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE, dupa o analiza amanuntita, recunoscand ca au existat unele sincope in special legat de coordonarea echipei de ministri si secretari de stat. „ALDE a luat act de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii ministri ai cabinetului sa faca parte din viitorul guvern si a spus ca "fiecare actual ministru va fi analizat cu toata seriozitatea". "Exista posibilitatea, dar fiecare actual ministru…

- "Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara, pentru a discuta si stabili impreuna care este propunerea noastra de prim-ministru care va fi inaintata presedintelui Romaniei. A fost o procedura noua in CExN, in care au fost mai multe propuneri, cei care au propus si-au sustinut propunerile respective,…

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- Uniunea Salvati Romania il va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge in opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionand ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decat sa deschida piata pariurilor cat…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca formatiunea politica va participa, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni si are o propunere de premier, pe care însa nu a dorit sa o faca publica. ''Avem propuneri, sigur mult mai buna…

- Președintele USR, Dan Barna, a avut o declarație interesanta dupa ce Klaus Iohannis a chemat pentru miercuri partidele parlamentare la consultari, dupa demisia lui Mihai Tudose. Acesta a spus ca va susține orice varianta a lui Klaus Iohannis, care va duce PSD in opoziție.„Il vom anunța pe…

- Stanescu a declarat ca nu iși dorește funcția de premier al Romaniei. Intrebat daca ii va cere partidul sa fie premier, a spus ca este vorba despre o decizie personala. "Deci, e o decizie personala", a precizat acesta. De asemenea, a fost intrebat daca va ramane ministru in urmatorul Guvern.…

- Secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, precizeaza ca ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru si ca noua propunere de prim-ministru va fi luata in coalitia PSD-ALDE. Chitoiu declara ca decizia cu privire la noua nominalizare „trebuie sa fie luata in urma unei analize…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate "careia sa-i pese de guvernarea Romaniei".Viktor Orban s-a dezlanțuit! Atac fara precedent la adresa liderilor UE: 'Se comporta…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat „Din moment ce PSD si-a retras sprijinul politic, e absolut normal sa plece Tudose,…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru.Secretarul general adjunct al PSD, Codrul Ștefanescu, a declarat la Antena 3 ca Liviu Dragnea nu va participa la ședința CEx.…

- Presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca va participa luni la sedinta Comitetului Executiv National, iar mandatul pe care il are la aceasta intalnire este unul de pace si unitate. “Particip astazi la CExN, toti liderii judeteni participa la aceasta sedinta, si merg…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. Dragnea a raspuns și la intrebarea jurnaliștilor daca actualul premier Mihai Tudose ar trebui sa-și dea demisia,…

- Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca spera ca premierul va ramane in funcție. "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim-ministru", a spus Dragnea, care era insoțit de vicepremierul Paul Stanescu intr-o vizita la Bacau. Președintele PSD se afla intr-un turneu de cateva zile in Moldova,…

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ponta, a declarat, la Realitatea TV, faptul ca premierul Mihai Tudose are tot dreptul sa-i ceara demisia lui Carmen Dan din functia de ministru, indiferent daca le place sau nu unor colegi din partid.

- Victor Ponta, fostul prim-ministru, a primit joi cetatenia Republicii Serbia, el fiind un apropiat al presedintelui Serbiei, Aleksandar Vucic. Victor Ponta a primit cetatenia sarba, pe care o considera o ‘calitate onorifica si onoranta’, dupa cum a declarat fostul premier, joi, pentru Agerpres. ‘Eu…

- Sistemul informatic al CNAS, in continuare vulnerabil Sistemul informatic al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nu a fost proiectat pentru gradul de complexitate caruia trebuie sa-i faca fata, a declarat presedintele CNAS, Laurentiu Mihai. El a vorbit joi, într-o conferinta,…

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a solicitat parlamentarilor liberali sa semneze sesizarile de neconstitutionalitate pe care Uniunea le-a pregatit in legatura cu legile justitiei, in contextul...

- Primarul Clujului, Emil Boc, ar putea fi adus cu mandat la DIICOT. Potrivit unor surse citate de Realitatea TV, el a fost citat azi de procurorii antimafia in dosarul medicului Lucan, insa nu s-a prezentat. Fostul premier Boc a declarat ...

- Presedintele USR Dan Barna a declarat miercuri ca exista riscul ca liderul PSD Liviu Dragnea, alaturi de majoritatea parlamentara, sa scoata Romania din Uniunea Europeana, dupa modificarile la Legile justitiei.

- Ministrul polonez al Apararii susține ca tragedia aeriana din 2011, din Rusia, in care și-a pierdut viața președintele Poloniei, a fost precedat de doua explozii la bord și face apel catre președintele Vladimir Putin „sa-și asume responsabilitatea pentru ce s-a intamplat," transmite AP, citat de Realitatea.net.

- Decizia luata de PNL si de USR, precum si de Platforma Romania 100 condusa de Dacian Ciolos, a fost sa se alature organizatiilor civice care protesteaza in strada de aproape un an impotriva coalitiei aflata la guvernare si, indeosebi, impotriva modificarilor aduse de PSD si ALDE legilor justitiei.…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedintele PNL, Ludovic Orban, cel al USR, Dan Barna, împreuna cu reprezentantii mai multor ONG-uri si asociatii civice se vor întâlni, duminica dupa-amiaza, pentru a discuta pe tema protestelor, au declarat surse oficiale. …

- Cateva dintre organizatiile civice care au participat si participa la protestele contra aliantei PSD-ALDE de la guvernare au demarat consultari cu partide de opozitie pentru a gasi modalitati de combatere a actiunilor nedemocratice ale puterii, potrivit unor surse HotNews.ro. La aceste consultari…

- Vom depune toate eforturile pentru stabilitatea în zona, ca membri NATO si ai Uniunii Europene. Este pozitia premierului Mihai Tudose fata de turbulentele din Israel, citat de Realitatea TV.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania...

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri ca protestul parlamentarilor USR in plenul Camerei Deputaților vizeaza faptul ca nu au fost lasați sa susțina amendamentele la modificarile statutului magistraților, el acuzand majoritatea ca nu face altceva decat sa funcționeze ca o casa de avocatura…

- ”U” iși propune sa ajunga la 12.000 de abonați: ”Vrem sa reinviem acea cultura de a veni la stadion” Președintele lui FC Universitatea Cluj, Radu Constantea, spera ca o mare parte din bugetul echipei sa fie asigurat, pe viitor, din biletele, abonamentele și cotizațiile platite anual de fiecare membru…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Timisoara, ca Parlamentul si Guvernul au functionat, in ultimul an, „precum o casa de avocatura si de mentenanta a lui Liviu Dragnea".

- Presedintele USR Dan Barna a declarat, la Adevarul Live, ca, prin legea initiata de PSD si ALDE, Casa Regala isi pierde aura de credibilitate si de valoarea morala, devenind o institutie bugetara, dependenta financiar de majoritatatea parlamentara.

- "Am decis sa initiem impreuna aceasta motiune de cenzura si, de asemenea, sa ne adresam celorlalte formatiuni de opozitie sa sustina aceasta motiune de cenzura. Este in interesul romanilor sa scapam de aceasta guvernare falimentara", a declarat liderul deputatilor PNL Raluca Turcan, la Parlament,…

- USR ii cere presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa demisioneze din functie pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justitia. Anunțul a fost facut, luni, de presedintele partidului, Dan Barna. „Azi dimineata, Liviu Dragnea a fost din nou la DNA si va propun sa ne imaginam unde…

- Lovitura dura pentru presedintele SUA, Donald Trump! O judecatoarea americana a blocat decizia acestuia de a interzice recrutarea de militari transgen, refuzand in schimb sa se pronunte asupra suportarii tratamentelor medicale ale celor care lucreaza deja in armata, relateaza News.ro, citand AFP.Citeste…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a precizat, miercuri, ca salariile nu scad deloc, nici macar în cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente. Solicitata sa comenteze afirmatiile reprezentantilor BNS, care sustin ca daca angajatorii nu vor mari brutul cu 20%,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni seara ca a cerut premierului, care a fost de acord, sa prelungeasca si pentru 2018 finantarea de la buget pentru tratamentele supravietuitorilor din Colectiv, afirmatia sa venind in contextul in care a fost intrebat in legatura cu faptul ca la Clubul Floreasca…

- Uniunea Salvati Romania isi va alege un nou presedinte in cadrul Congresului extraordinar ce va avea loc sambata, la Poiana Brasov, informeaza Agerpres. Vlad Alexandrescu si Dan Barna, parlamentari si vicepresedinti ai USR, candideaza pentru functia de presedinte, dupa ce fostul lider Nicusor…

- Sorin Grindeanu, fostul prim-ministru al Romaniei, a fost audiat, luni, ca martor, in dosarul finanțarii echipei de fotbal Politehnica de catre Primaria Timișoara, in perioada 2008-2011. Aflat pentru prima data in viața sa intr-o sala de judecata, Sorin Grindeanu a marturisit, cu mana pe Biblie, dupa…

- "Suntem atat de bine pregatiți cum nici nu ați crede. Veți fi surprinși sa vedeți cat de bine suntem complet pregatiți in cazul in care ar fi necesar", a asigurat președintele Trump intr-un interviu acordat canalului Fox News. Parand sa evoce opțiunea militara impotriva regimului de la Phenian,…