- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi seara ca, daca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila nu trece, atunci vor fi reluate negocierile in Parlament, adaugand ca probabil in urmatoarele saptamani va fi desemnat candidatul USR PLUS la prezidentiale, dar va fi anuntata si nominalizarea…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri ca Opoziția nu deține destule voturi pentru trecerea moțiunii împotriva Guvernului Dancila, facând apel la parlamentarii PSD și ALDE sa înțeleaga acest demers și sa vina la vot, relateaza Mediafax.”Moțiunea de astazi…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Uniunea a decis sa voteze motiunea de cenzura, pentru ca vrea sa sanctioneze „incapacitatea administrativa si politica a Guvernului in cazul Valea Uzului". Chiar si cu voturile UDMR, motiunea nu are in acest moment, pe hartie, necesarul pentru a trece si guvernul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului ar putea fi depusa miercuri la Parlament. El a precizat ca negocierile pentru sustinerea motiunii de cenzura continua, conform agerpres.ro. „PNL este consecvent in demersul constitutional pe care l-a demarat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca nu exista niciun fel de polemica cu PNL in ceea ce priveste candidatul la alegerile prezidentiale si ca a discutat cu Ludovic Orban despre motiunea de cenzura.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, la B1TV, ca partidul sau a demarat deja discuțiile cu PNL privind depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva guvernului Dancila și despre optimizarea șanselor de reușita a acesteia. ”Discutam in aceste zile foarte serios si responsabil despre motiunea…

- USR va incepe, in zilele urmatoare, negocierile in Parlament pentru depunerea unei motiuni de cenzura si ar putea sustine un Executiv non-PSD, fara sa faca parte din el, dar care sa aiba obiectivele Fara penali in functii publice , corectarea OUG 114, a anuntat, luni, presedintele partidului, Dan Barna.