Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan a vorbit astazi la „Adevarul Live” despre competitia interna din USR pentru desemnarea candidatului la Primaria Capitalei, in care a intrat din postura de independent. Ce avantaje are in fata lui Vlad Voiculescu? Ce-l recomanda pentru functia de primar? In ce conditii s-ar putea retrage…

- Fostul presedinte USR Nicusor Dan vine astazi la Adevarul Live unde va vorbi despre candidatura sa la Primaria Capitalei si planul sau pentru a fi ales candidatul USR-PLUS pentru alegerile locale din Bucuresti.

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat, vineri seara, intr-o emisiune la B1 TV, ca Alianta USR-PLUS va sustine pentru Primaria Capitalei candidatul cu cea mai buna pozitie, iar daca acesta este Nicusor Dan, nu e nicio problema, transmite news.ro.„Eu sunt consecvent mesajului pe care l-am…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat, vineri seara, intr-o emisiune la B1 TV, ca Alianta USR-PLUS va sustine pentru Primaria Capitalei candidatul cu cea mai buna pozitie, iar daca acesta este Nicusor Dan, nu e nicio problema.

- "Urmeaza alegeri la sefia organizatiei in perioada imediat urmatoare, avand in vedere adoptarea noului statut si nu intentionam sa mai candidez.In plus, timpul nu imi permite sa fiu implicata suta la suta. Doresc sa dedic mai mult timp proiectelor pentru Bucuresti", a explicat Wring pentru Digi24. …

- Presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, a demisionat marti de la sefia organizatiei, inainte sedintei in care membrii Biroului Municipal decid daca sustin candidatura independenta la Primaria Capitalei a lui Nicusor Dan.

- Presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, s-a pronuntat marti pentru desemnarea unui singur candidat la Primaria Capitalei din partea Opozitiei, dar si pentru organizarea unor alegeri de tip 'primaries', in vederea stabilirii acestuia. "Dupa cum ati vazut, Nicusor Dan s-a inscris in aceasta…

- Nicușor Dan, fostul președinte al USR și fondator al partidului, prezent, sâmbata, la Teatrul Național din București unde are loc Congresul formațiunii, spera sa fie candidatul Opoziției la Primaria Capitalei.”Nu mai sunt membru de doi ani, am fost pentru o scurta perioada ca sa-mi dau…