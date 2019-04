Stiri pe aceeasi tema

- ”Andrei Caramitru a folosit total neinspirat și greșit o metafora, argumentand efectele unei guvernari PSD. Acea comparație cu plecarea atator romani in diaspora, ca in fiecare an pierdem un oraș mare, el a comparat-o ca un Holocaust. E o comparație nefericita. Lucru pe care nu-l vedem la ceilalți…

- Andrei Caramitru, consilierul presedintelui USR Dan Barna, isi cere scuze dupa ce a comparat guvernarea PSD-ALDE cu Holocaustul, spunand ca in fiecare an 100.000 de romani mor din cauza celor de la Putere. Caramitru spune ca, pentru el, Holocaustul este simbolul absolut al raului si, din greseala,…

- „Moartea a milioane de oameni nevinovați nu trebuie minimalizata, iar atrocitațile razboiului nu trebuie sa-și gaseasca locul în campania electorala a vreunui partid”, susține ambasadorul Israelului la București, David Saranga, ca reacție la postarea lui Andrei Caramitru în care…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, reactioneaza la cele mai recente afirmatii publice facute de Andrei Caramitru (USR). Intr-o noua postare pe pagina sa de Facebook, consilierul președintelui USR a comparat Holocaustul cu situația actuala a Romaniei."Din pacate, din nou, constatam…

- Andrei Caramitru, fiul marelui actor Ion Caramitru și consilier al președintelui USR, Dan Barna a reclamat pe Facebook faptul ca toate corturile alianței din sectorul 1 au fost taiate cu cuțitul noaptea trecuta.

- Andrei Caramitru șocheaza! Consilierul liderului USR Dan Barna a identificat „soluția” pentru ca Laura Codruța Kovesi sa devina procuror șef european. Intr-o postare pe Facebook, Caramitru susține ca retragerea din cursa a candidatului francez, Jean Francois Bonhert, i-ar aduce victoria lui Kovesi,…

- "Ințeleg ca PSD vrea sa dea OUG-uri cu efecte juridice retroactive (ceea ce este clar neconstituțional) - ca sa anuleze procese judecate in trecut și sa scape de condamnari date deja. Vreau sa le zic clar: nu va jucați cu focul. Daca așa ceva devine posibil și acceptat ca fiind constituțional…

- Calea Lactee pare ca se prelinge intr-o cascada din desertul Atacama, Chile. Credit: NASAClic pe imagine pentru a accesa rezolutia maxima. 1. Ce se intampla in creier in momentul morții? [Moartea e un proces, explica Sam Parnia, unul dintre specialiștii mondiali in reanimare, cel care a condus studiul…