Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției a cerut Direcției de Elaborare Acte Normative din cadrul Ministerului Justiției sa evalueze legislația in ceea ce privește percheziția domiciliara, protecția victimelor și realizarea acțiunii de prindere in flagrant, precum și sa propuna de urgența, masuri de modificare a legii.CITEȘTE…

- "Se impune convocarea de urgența a unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru desființarea Secției speciale de anchetare a magistraților. Dupa publicarea rapoartelor GRECO, nu putem aștepta pana in septembrie pentru a abroga ”aceasta anomalie” a sistemului judiciar creata la comanda…

- Președintele Klaus Iohannis a atacat din nou Guvernul, la o zi dupa publicarea raportului Greco in care Romania a fost din nou criticata pentru ca nu face progrese in domeniul justiției. Cele mai importante declarații alre președintelui Klaus Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a spus ca "PSD-ALDE…

- Partidul Național Liberal a luat act de publicarea Raportului GRECO in privința sistemului de justiție din Romania, extrem de critic cu modificarile aduse legislației de PSD și ALDE.„Experții internaționali confirma o data in plus, in aceeași abordare cu cea a Comisiei de la Veneția și a Comisiei…

- La aceasta ceremonie vor participa presedintele PNL, Ludovic Orban, presedintele USR, Dan Barna, presedintele PRO Romania, Victor Ponta, si presedintele PMP, Eugen Tomac. 'La invitatia presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, joi, 13 iunie, la ora 16,00, la Palatul Cotroceni, va avea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri, dupa consultarile cu reprezentantii partidelor parlamentare, ca i-a invitat sa semneze un acord national pentru Romania europeana, informeaza AGERPRES . “Am constatat ca exista o larga convergenta. Marea majoritate a partidelor au fost de acord ca rezultatele…

- Un alt proiect de hotarare dezbatut si aprobat miercuri de consilierii judeteni este cel privind aprobarea asocierii dintre Județul Giurgiu si Comuna Varaști in vederea realizarii lucrarii “Protejarea platformei drumurilor DI 401 și DC 412 – amenajare intersectie km 19+889”: CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU…

- Deputatii Blocului ACUM DA PAS vor inregistra la secretariatul Parlamentului o initiativa legislativa pentru abrogarea legii care permite deschiderea benzinariilor Duty-Free. Despre aceasta scrie pe o retea de socializare juristul PAS Sergiu Litvinenco, citat de IPN.