Barna, atac la Iohannis: Vreau un preşedinte care-şi asumă rolul acesta, de a fi prezent constant, nu doar în crize ”Un presedinte care-si asuma rolul acesta, de a fi prezent constant, nu doar in crize, in viata societatii, este un presedinte care poate sa dea energia aceea care lipseste. Eu candidez dintr-un motiv foarte simplu: eu chiar vreau sa transformam Romania in tara din care tinerii sa nu mai vrea sa plece. Astazi, 50 la suta din tinerii de liceu isi vad viitorul in alta parte, in afara tarii. Este cel mai amarnic si mai dureros indicator. Cu acest indicator, in 20-30 de ani o sa fim o tara vai de capul nostru. Ca sa schimbam acest indicator, sa schimba aceasta tendinta, e realist sa facem asta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

