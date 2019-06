Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, referitor la pierderea de catre Romania a poziției de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, ca pierdem „pe banda rulanta” oportunitați din cauza PSD-ALDE, pentru ca partenerii externi nu mai au incredere in țara noastra condusa de coaliție.CITESTE…

- Libertatea a realizat o emisiune electorala publicitara cu Dacian Cioloș și Dan Barna, liderii Alianței USR - PLUS. Asta inseamna ca emisiunea a fost realizata la inițiativa acestora, a fost platita și marcata cu ”Publicitate”, pentru ca publicul sa cunosca acest lucru, insa dialogul n-a fost in nici…

- Liderul USR, Dan Barna si presedintele PLUS, Dacian Ciolos, au lansat miercuri la Sibiu Manifestul Aliantei 2020 USR PLUS in care se prezinta viziunea coalitiei privind viitorul Uniunii Europene. Totodata, USR-PLUS atrage atentia ca pe 26 mai cetatenii vor alege care va fi locul Romaniei in UE, intre…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a cerut joi excluderea partidului lui Calin Popescu Tariceanu din Alianța Liberal-Democraților Europeni. „Din pacate, situația din Romania continua sa regreseze. Grupul ALDE a decis la inceputul lui aprilie sa excluda ALDE Romania. Ne…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a cerut joi excluderea partidului lui Calin Popescu Tariceanu din Alianța Liberal-Democraților Europeni.„Din pacate, situația din România continua sa regreseze. Grupul ALDE a decis la începutul lui aprilie sa excluda…

- Purtatorul de cuvant al ALDE european, Didrik de Schaetzen, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca este foarte probabil ca problema excluderii ALDE Romania din ALDE Europa sa se regaseasca pe agenda intalnirii statutare a formațiunii europene, din 28 iunie, in Elveția.„Organismul care se…

- Purtatorul de cuvant al ALDE european, Didrik de Schaetzen, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca problema excluderii ALDE Romania din ALDE Europa se poate regasi pe agenda intalnirii statutare a formațiunii europene, din 28 iunie, in Elveția. „Organismul care se ocupa de chestiunile de apartenența…