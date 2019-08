Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat miercuri, la Bacau, ca parlamentarii formatiunii vor sustine "fara niciun echivoc" viitoarea motiune de cenzura, care va fi depusa probabil in toamna. "USR a fost consecvent in activitatea parlamentara, in acest mesaj: actuala…

- Liderul USR, Dan Barna, sustine ca rectificarea bugetara propusa de Viorica Dancila si Eugen Teodorovici este ”ridicola” si ”ingroapa Romania”. Candidatul Aliantei 2020 la alegerile prezidentiale sustine ca prioritatile Guvernului sunt ”pensiile speciale, ingrasarea baronilor locali prin PNDL si…

- Dan Barna se declara impotriva pensiilor speciale. „Este o revolta in societate pe ideea ca pensia speciala este un lucru meritat. Nu este un lucru meritat, contributivitatea este un lucru meritat”, a spus Dan Barna luni seara la Digi24. Presedintele USR a afirmat ca acordarea unor…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma, referitor la pensiile speciale, ca ceea ce face PSD acum - "ca incearca sa mai puna un plafon, sa mai faca o impozitare" - contribuie la repararea unei nedreptati sistemice. "Nu e de laudat pentru ca ei o fac din disperare, nu o fac ca parte a unei politici publice asumate",…

- Senatorul PNL Florin Citu nu crede ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici va reglementa situatia pensiilor speciale asa cum a spus pentru ca, afirma el, nu vrea sa-si puna in cap Curtea de Conturi, militarii, magistratii si colegii parlamentari. "In Parlament, Eugen Teodorovici a votat…

- ”Pentru mine, edificator a fost un interviu pe care domnul Rareș Bogdan ni l-a acordat noua, celor de la DCNews, in care dansul ne spune ca din masuratorile pe care le-au facut, lumea este impotriva pensiilor speciale. Unul dintre predicatele campaniei electorale, atat din partea PNL, cat și din…

- ”E un concurs de populism. De data asta populismul inseamna arhipopulism. Nu mi se pare ca se pregatesc de guvernare. Era o vorba, tace și face. Nu ai ce sa anunți. Aici e o problema și anume USR-ul care a crescut extraordinar, este pe un trend pozitiv, de neimaginat, și-au triplat ponderea și a…

- USR-PLUS nu va face parte dintr-un eventual Guvern non-PSD rezultat în urma adoptarii unei moțiuni de cenzura, dar îl va susține în Parlament, a declarat la RFI Romania președintele USR, Dan Barna.