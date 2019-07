Barna, anunț despre candidatul Alianţei USR-PLUS la prezidenţiale 'Chiar acum am incheiat o noua runda de discutii si de negocieri cu colegii nostri din PLUS, probabil ca intr-o saptamana jumatate - doua saptamani vom avea si o decizie finala in cadrul aliantei. Sambata avem un congres al USR in care, conform statutului, va fi nominalizat candidatul USR pentru participarea la cursa prezidentiala. (...) Vom avea, sper eu, in cateva zile si decizia Aliantei. (...) Va fi un candidat unic al Aliantei USR PLUS, fara indoiala, da', a spus Barna la B1 Tv. In ce priveste stabilirea candidatului Aliantei USR PLUS la prezidentiale, Dan Barna a afirmat ca se… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

