Presedintele USR, Dan Barna, a declarat duminica, la Iasi, ca Alianta USR PLUS isi doreste sa guverneze pentru a face reforme, nu pentru "poza". Barna a spus ca a purtat discutii cu premierul desemnat, Ludovic Orban, in cadrul carora acesta a fost deschis la propunerile USR privind alegerea primarilor din doua tururi, recursul compensatoriu, fara penali in functii publice si desemnarea comisarului european. "Am avut ieri o intalnire si discutii cu delegatia PNL si cu premierul desemnat, in care am prezentat elementele si obiectivele pe care USR le vede a fi solutionate in Parlament acum, tocmai…