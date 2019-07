Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR Dan Barna a afirmat ca magistrații CCR au dovedit prin decizia de a respinse proiectele PNL-USR și PSD-ALDE de revizuire a Constituției, ca sunt „varful de lance al penalilor din politica romaneasca”.„Decizia CCR de astazi (joi - n.r.) vine in flagranta contradicție cu voința…

- Presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, o acuza pe sefa Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, ca isi doreste inlaturarea conducerii Instantei Supreme, pentru a numi in loc persoane mai putin independente. Aceasta replica vine dupa ce sefa CSM a anuntat ca va trimite…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a propus vineri ca unele decizii mai complexe ale Curtii Constitutionale precum Codurile Penale, sa fie luate cu o majoritate de doua treimi dintre judecatori. Liberalul afirma ca in modul acesta ar disparea suspiciunile de aparare a intereselor unor politicieni de catre…

- "Este stupefianta decizia de astazi a Curții Constituționale referitoare la completurile de trei judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție. Astazi vedem rațiunea pentru care aceasta decizie a fost amanata de patru ori, aparent in mod inexplicabil, rațiunea a fost aceea de a fi schimbata…

- Saptamana viitoate intra in paine noua componența a Curții Constituționale. Trei noi judecatori ii inlocuiesc pe cei aflați la sfarșit de mandat: unul propus de președintele Klaus Iohannis și alți doi propuși de Parlament, adica susținuți in noile funcții de actuala putere PSD-ALDE. Prima provocare…

- Președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, a declarat astazi intr-o conferința de presa ca partidul sau nu recunoaște noul Guvern al republicii investitit in funție de Parlament. El anunța ca avem a face cu o lovitura de stat orchestrata de președintele Igor Dodon și de…

- Sesizarea care i ar putea salva pe cei cu dosare de coruptie a fost miercuri din nou pe masa Curtii Constitutionale, instanta care era asteptata sa se pronunte, miercuri, dupa patru amanari, asupra sesizarii depuse de Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, privind completurile de 3…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a confirmat, joi, in cadrul unei conferinte de presa la Dumbraveni, ca decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in privinta completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea avea ca efect reluarea procesului in care a fost condamnat,…