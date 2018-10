TURNEU… Dupa Husi si Murgeni, caravana “Handbalul in scolile de la sate- Vaslui”, va poposi in acest weekend la Barlad, unde organizatorii se asteapta la cea mai numeroasa participare de pana acum. Proiectul “Handbalul in scolile de la sate -Vaslui” isi va desfasura cea de-a treia etapa sambata si duminica, la Scoala Generala George Tutoveanu [...]