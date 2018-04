Luand exemplul altor localitați din țara, consilierii barladeni, in frunte cu primarul Dumitru Boroș, au votat in mod simbolic Declarația de unire cu Republica Moldova. Momentul solemn s-a consumat miercuri, 28 martie, in plenul ședinței Consiliului Local, inainte de a se trece la ordinea de zi. Cel care a dat citire respectivului document a fost chiar edilul șef, care a menționat ca are mari emoții: „Noi, primarul și consilierii locali ai municipiului Barlad, intruniți in ședința solemna, am adoptat Declarația de unire cu Republica Moldova ca gest de solidaritate cu frații noștri din cele peste…