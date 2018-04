Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Lucrari de intretinere a drumurilor nationale. Tratamente bituminoase la receldquo;, in valoare…

- Astazi, in Consiliul Local, s-a aprobat documentația tehnico-economica pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare și modernizare spații cu destinația de creșa in incinta Gradiniței nr. 27”. Cladirea in care la acest moment funcționeaza Gradinița nr. 27 a avut de-a lungul timpului destinația de creșa…

- Cu ocazia programului Școala Altfel, in data de 27.03.2018, preșcolarii grupei mari de la Gradinița cu P.P. Scufița Roșie, conduși de educatoarele Coman Maria Floare și Teoc Georgiana, au pașit pentru prima data in sala de clasa a școlarilor din clasa I de la Școala ”Vasile Goldiș” din Alba Iulia, unde…

- Dupa ce, la inceputul primaverii, au fost deschise inca doua grupe noi la gradinița ”Povestea” din Nisporeni, dupa o reparație capitala, primaria promite ca, pana la sfarșit de an, vor fi reparate și celalte doua, care au mai ramas. [caption id="attachment_22665" align="alignleft" width="357"] In fotografie:…

- In data de 23 martie 2018 a avut loc vernisajul expozitiei ”Primavara ca o poveste” organizat de Gradinița cu program prelungit nr. 2 Aiud. Aflat la cea de a treia editie, concursul a avut ca scop cultivarea sentimentelor de dragoste fata de natura, mai cu seama dezvoltarea sensibilitatii pentru anotimpul…

- Alesonor, dezvoltator imobiliar pe segmentul rezidential de lux, da startul unui nou proiect imobiliar de profil in zona de nord a Capitalei, in urma unei investitii de aproximativ 100 milioane euro. Complexul va cuprinde peste 400 de vile verzi si va...

- Licitația organizata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ”Salubris” Alba pentru concesionarea serviciilor de colectare si transport a deseurilor in cea mai mare zona a judetului Alba a intrat in faza analizei ofertelor. Zona cuprinde municipiile Alba Iulia si Aiud, respectiv orasele Teius si…

- Autoritatile locale din Rovinari au semnat vineri, 23 martie, contractul de finantare pentru reabilitarea si modernizarea Gradinitei cu Program Prelungit din oras. „Am semnat primul contract de finantare in valoare de 1,2 milioane lei pri...

- O veste buna pentru zalauanii ai caror copii invața la Gradinița cu program prelungit numarul 12 din Zalau este cea venita odata cu aprobarea Proiectului de hotarare privind reabilitarea completa și dotarea acestui obiectiv important din sistemul educațional din municipiu. Mai precis, consilierii locali…

- In anul centenarului, toate cadrele didactice impreuna cu prescolarii Gradinitei cu Program Prelungit „Dumbrava minunata” din Alba Iulia, au urat, intr-un mod original „LA MULTI ANI!”, politistilor, cu ocazia Zilei Nationale a Politiei Romane, in cadrul unei activitati desfasurata marti, 20 martie…

- Sambata 17 martie 2018, s-a desfașurat la Cugir un nou modul al proiectului național „Scoala familiei’’, modul susținut de doamna prof. dr. Alina Mirica și realizat in colaborare cu psiholog Oana Moșoiu și formatoarea Iulia Țoțu din București. Intalnirea s-a desfașurat in incinta Gradiniței „Voinicel”,…

- Mare și frumoasa supriza pentru angajații gradiniței ”Povestea” din Nisporeni. In loc de marțișoare, ei au primit in dar, de la directoarea instituției, Tatiana Cociu, cartea ”Bine” de Igor Guzun. ”Am zis sa incepem primavara cu o carte”, a explicat directoarea. Potrivit dansei, un cadou mai frumos…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu spune ca protestul profesorilor din 5 martie, cand a avut loc simularea examenului de evaluare nationala, a fost ilegal, intrucat liderii de sindicate s-au angajat in scris ca nu vor declansa niciun conflict de munca in perioada in care se negociaza contractul colectiv…

- Camera Deputatilor contracteaza servicii de transport aerian pentru deputati, curse regulate, pe toate rutele nationale interne, operabile de catre companii aeriene la acest moment, potrivit unui anunt publicat pe SEAP. Contractul acord cadru este defalcat pe 8 loturi, Bucuresti-Cluj Napoca-Bucuresti,…

- Ministerul Apararii Unitatea Militara 02192 Academia Navala "Mircea cel Batranldquo; Constanta demareaza proceduri de modernizare a navei scoala "Mircealdquo;. Contractul "Modernizare comanda de navigatie la nava scoala laquo;Mircearaquo;ldquo;, in valoare estimata de 1.638.655,46 de lei fara TVA, este…

- Pe langa lucrarile de modernizare a zonei limitrofe Strazii Radu Gioglovan, administratia publica locala urmeaza sa modernizeze, extinda si doteze toate cele trei institutii ce tin de infrastructura de educatie din Microraionul IX – cresa, Gradinita nr. 8 si Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul. Este vorba…

- Creditorii din zona euro vor mai acorda un imprumut in valoare de 5,7 miliarde de euro Greciei in aceasta luna, a anuntat ieri Mario Centeno seful Eurogrup, organism care cuprinde ministrii de finante ai tarilor din zona euro. Totodata, el a precizat ca Eurogrupul lucreaza la elaborarea unor masuri…

- Liceul Teoretic Teiuș și-a deschis larg porțile pentru toți preșcolarii Gradiniței cu Program Normal „Prietenia” Teiuș (Nr. 1 și Nr. 2) impreuna cu parinții care doresc sa-și inscrie copiii in clasa pregatitoare pentru anul școlar 2018 – 2019. Parinții au fost invitați in sala CDI a liceului, unde au…

- Contractul de finantare pentru modernizarea, reabilitarea si dotarea Muzeului „Arta Lemnului" din Campulung Moldovenesc va fi semnat astazi. La eveniment vor fi prezenti presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, directorul ADR Nord-Est, Vasile Asandei, primarului ...

- Spre sfarsitul anului trecut, municipalitatea resiteana anunta ca deja a luat masuri pentru majorarea impozitului pentru cladirile degradate, lasate in paragina sau cazute in ruina. Prin hotarari ale Consiliului Local, au fost aprobate chiar majorari de impozit cu 500% pentru anumite cladiri. Si…

- Societatea Comerciala Uzina Termoelectrica Midia Navodari a atribuit recent un contract de servicii de inginerie privind coroziunile si servicii de protectie impotriva poluarii atmosferice. Potrivit licitatiapublica.ro, contractul prevede aplicarea unor proceduri de aditivare a combustibililor in vederea…

- V. Stoica Spre deosebire de localitațile bogate limitrofe Ploieștiului, care au construit gradinițe pentru copii care se invart dupa soare, municipiul reședința de județ a ramas in urma la acest capitol. Infrastructura preșcolara – creșe și gradinițe – a cunoscut o dezvoltare importanta doar pe partea…

- Miercuri, 28 februarie a.c., cu ocazia Zilei Porților Deschise, conducerea gradiniței „Benedek Elek” din Sfantu Gheorghe, cu sprijinul Centrului de Transfuzii Sanguine din Sfantu Gheorghe a inițiat o acțiune de donare de sange, chiar in incinta gradiniței. „Mirosul unei flori nu poate sa zboare impotriva…

- Primaria a publicat anuntul de participare la procedura simplificata proprie din data de 9.03.2018, ora 13.00, pentru atribuirea acordului cadru avand ca obiect "servicii postaleldquo;. Valoarea minima estimata a acordului cadru este de 964.340,80 de lei fara TVA, iar valoarea maxima estimata este de…

- Concursul national de creatie plastica pentru prescolari ,,Penelul Fermecat", editia a XIII-a, faza zonala, va avea loc vineri, 23 februarie, la ora 10.00, in aula Gradiniței cu Program Prelungit (GPP) ,,Gulliver" Suceava, prilej cu care va fi vernisata expozitia ,,Obiceiuri și tradiții ...

- Garda de Coasta a atribuit recent un contract de achizitie incaltaminte de protectie. Potrivit Licitatiapublica.ro, locul principal de livrare il reprezinta sediul Garzii de Coasta din Constanta si sediul S.T.P.F. Tulcea din municipiul Tulcea.Contractul este de furnizare bocanci din piele cu caramb…

- Caz halucinant la o gradinita din Rusia. O fetita de trei anisori a murit inghetata, dupa ce educatoarele au uitat-o afara cand s-au intors de la o plimbare. Trupul ei a fost gasit in spatele unei gramezi de zapada din curtea gradinitei. Afara, in Moscova, erau aproximativ -5 grade, scrie dailymail.co.uk.…

- Polițiștii locali cu atribuții in domeniul circulației impreuna cu cadrele didactice ale Gradiniței ”Nicolae Romanescu” au desfașurat activitați educative centrate pe educația rutiera a celor mai mici participanți la traffic, sub egida ”Invațam, invațam, Viața sa ne-o protejam. Copiii au ...

- Deputatul PNL de Alba Florin Roman a solicitat ministrului Educației anularea deciziei Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Alba cu privire la suspendarea activitații Gradiniței cu program normal Galda de Sus. „Ca urmare a memoriului primit la Biroul meu parlamentar din partea Comitetului de parinți…

- Domnule ministru, Ca urmare a memoriului primit la Biroul meu parlamentar din partea Comitetului de parinți al copiilor din Gradinița cu program normal Galda de Sus, județul Alba, cu privire la decizia Inspectoratului Școlar Județean Alba referitoare la urmatoarele aspecte: – suspendarea activitații…

- Aceasta iarna este diferita pentru locuitorii oraselului Cornesti. Copiii lor nu mai ingheata de frig si nici nu inhaleaza fumul de la carbunele folosit ani de zile pentru incalzirea gradinitei. Comunitatea a decis sa renunte la sistemul vechi de incalzire in favoarea unuia modern si ecologic. Acum,…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta au amanat pentru data de 7 martie judecata in apelul dosarului "Micul Regatldquo;, cauza in care mai multi copii ar fi fost abuzati la gradinita mai sus precizata. Pentru luna viitoare, magistratii Curtii de Apel intentioneaza sa audiere opt martori doi…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala Constanta a atribuit recent un contract de achizitie servicii de imprimare si asigurarea functionalitatii si securitatii tichetelor valorice, precum si de distribuire a tichetelor valorice la beneficiarii inscrisi in programul "Respect". Potrivit licitatiapublica.ro,…

- Necesitatea protejarii mediului ambiant, respectul fața de natura și atitudinea responsabila fata de utilizarea resurselor naturii sunt cateva dintre elementele de baza ale educației promovate in gradinița noastra. Incepand cu anul școlar 2013-2014, la invitația Agenției Romane de Reciclare RoRec, gradinița…

- Viata lui Teodor Lupea, un baietel de numai 3 ani si 9 luni, depinde de 25.000 de Euro, bani pe care parintii nu ii au. Copilul a fost diagnosticat cu o hemipareza, care ii afecteaza inclusiv mainile, si trebuie operat in regim de urgenta, in Viena, la inceputul lui februarie, altfel risca sa ramana…

- In cursul anului trecut, Seelen Fur Seelchen, asociația germana care se ocupa de protejarea cainilor, a capturat de pe strazile orașului nu mai puțin de 719 maidanezi. Peste 500 au fost trimiși spre adopție in Germania și alte state europene. Contractul de asociere intre Primaria Barlad și asociația…

- Licitatia de concesionare a serviciului de colectare a deseurilor pentru jumatate din populatia judetului, inclusiv zona Alba Iulia a fost deblocata in justitie. Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv contestatia unui operator care a atacat o decizie a CNSC.

- Sub auspiciile proiectului initiat de catre I.S.J. Iasi, "Scoala pentru valori autentice", prescolarii Gradinitei cu program prelungit nr. 16 au invatat, in luna ianuarie, ce inseamna empatia. Prin jocuri amuzante specifice, desfasurate in gradinita, copiii au empatizat atat cu colegii de grupa, cat…

- Declaratiile educatoarei i-au ingrijorat pe parintii micutilor pe care ii are in grija. Politistii cerceteaza cazul desprins parca dintr-un film sf. Educatoarea refuza un control psihiatric insa conducerea gradinitei i-a dat un termen de 3 zile pentru a prezenta un aviz prin care demostreze…

- Astazi, 25.01.2018, colectivul Gradinitei cu program prelungit nr. 26 Iasi si parintii celor 238 de prescolari, au reusit sa readuca un zambet pe fata celor 45 de copii internati in sectia de oncologie pediatrica a Spitalului Sf. Maria din Iasi. Micutii pacienti au primit fiecare daruri generoase constand…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Salubris Alba a inregistrat un numar de șapte oferte in cadrul procedurii de achiziție publica privind concesionarea colectarii și transportul ...

- Sala festiva a Gradinitei „Casuta Fermecata ”din Gherla a devenit neincapatoare pentru cei peste 100 de copii prescolari , care l-au omagiat joi, 18 ianuarie, pe „Luceafarul” poeziei romanesti , Mihai Eminescu si in acelasi timp, pe scriitorul Ion Creanga, marele povestitor. Activitatea face parte din…

- Cu toate ca bugetul pentru anul in curs al municipiului Timișoara se afla in curs de elaborare, conducerea instituției a creionat deja obiectivele in care intenționeaza sa investeasca, in domeniul invațamantului și in cel sanitar. De finanțare nerambursabila prin fonduri europene vor avea parte: Școala…

- Locuitorii din Lipanești vor avea la dispoziție o gradinița noua, care va funcționa cu program prelungit, unde sa-și poata lasa copiii peste zi. Investiția este derulata prin Programul Național de Dezvoltare Locala, in cadrul careia administrația locala a semnat deja contractul de finanțare pentru acest…

- Au fost semnate contractele de finantare pentru reabilitarea a doua unitati prescolare din Turnu Magurele in Economie / 10 obiective de investitii au fost aprobate spre finantare prin PNDL II pentru municipiul Turnu Magurele, iar acestea privesc modernizarea si reabilitarea unor strazi, reabilitarea…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) vrea sa cumpere, prin procedura negocierii, servicii de mentenanta software (corectiva si evolutiva) pentru sistemul IT de cadastru si publicitate imobiliara e-Terra, acord-cadru care va fi incheiat pe 4 ani si care are o valoare estimata…

- Cea mai mare licitatie demarata in Alba, in 2017, din punct de vedere a valoarii estimate a fost anulata. Consiliul Judetean a decis sa anuleze procedura de 23 de milioane de euro privind concesionarea instalatiilor construite prin proiectul Sistem de management integrat al deseurilor.