- In „Anul Carții”, de Ziua Culturii Naționale, Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad /in parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Romane și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”/ organizeaza marți, 15 ianuarie, de la ora 10:00, prima activitate cu publicul din noul an. Invitat special: Luigi Bambulea, cercetator…

- INVITATIE… Ziua Culturii Nationale va fi sarbatorita marti, 15 ianuarie, ora 14:00, la Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad printr-un dublu eveniment cultural. Este vorba despre conferinta „Cariera Luceafarului in lirica eminesciana”, sustinuta de Luigi Bambulea, cercetator stiintific la Muzeul National…

- Gala Tinerilor Scriitori – Cartea de poezie a anului 2018 si un concert al trupei Firma sunt atractiile principale ale evenimentelor pe care Radio Romania Cultural le organizeaza si le transmite pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Nationale. Incepand cu ora 16:00, se va transmite in direct Gala Tinerilor…

- Marti, 11 decembrie, ora 19.00, la Libraria Humanitas Kretzulescu din Bucuresti (str. Calea Victoriei nr 45), va avea loc lansarea volumului Terasa Fericirii, aparut de curind in colectia „Ego-Grafii” a Editurii Polirom. Invitati, alaturi de autoare: Bianca Burta-Cernat Simona Sora Horia Ghibutiu Scrise…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește, maine, la ora 16.00, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului „Unirea- maretia unui timp. Dictionar de personalitați și instituții”, precum și Conferinta stiintifica sustinuta de prof. univ. dr. Carmen Bulzan, coautor ...

- Vineri, la Museikon, ”130 de ani de la inființarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia”. Manifestarea cuprinde lansarea volumului ”Muzeul Național al Unirii – 130 de ani in 130 de piese” Vineri, 9 noiembrie 2018, ora 18.00 la Museikon va avea loc evenimentul ”130 de ani de la inființarea Muzeului…

- Drumul parcurs de "Balanta" de la romanul lui Ion Baiesu la filmul lui Lucian Pintilie este dezbatut de Victor Rebengiuc si Marius Chivu la Muzeul National al Literaturii Romane din Bucuresti, joi, de la ora 18.00, dupa o proiectie a lungmetrajului...

- Lansarea volumului ”Jurnal de razboi”, volum coordonat de scriitorul argeșean Dan Dragoi, sambata, la Museikon, o carte document care spune istoria a doua jurnale de front. Cercul Militar Alba Iulia, in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, organizeaza sambata, 20 octombrie 2018, incepand…