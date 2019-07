Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, Consiliul Judetean Vaslui, Muzeul "Vasile Parvan" Barlad si Teatrul "Victor Ion Popa" Barlad, va invita duminica, 14 iulie, ora 11, la ziua Ziua Portilor Deschise si Gala proiectelor REGIO. In deschiderea evenimentului publicul iubitor de arta este invitat…

- INVITATIE… Muzeul „Vasile Parvan” Barlad organizeaza o noua actiune culturala menita sa promoveze lectura in randul copiilor si apropierea acestora de cultura. Astfel, sambata, 13 iulie, de la ora 11:00, va avea loc lansarea proiectului cultural „Picnic literar in munti”, ce se va desfasura pana pe…

- Școala Gimnaziala „Gheorghe Nechita” Motoșeni, județul Bacau și Primaria Motoșeni, județul Bacau in parteneriat cu Muzeul „Vasile Parvan” Barlad, județul Vaslui și Astroclubul „Perseus” Barlad, județul Vaslui organizeaza in perioada 05 – 07 iulie 2019 un „star party” avand drept obiectiv promovarea…

- Școala Gimnaziala „Gheorghe Nechita” Motoșeni, județul Bacau și Primaria Motoșeni, județul Bacau in parteneriat cu Muzeul „Vasile Parvan” Barlad, județul Vaslui și Astroclubul „Perseus” Barlad, județul Vaslui organizeaza in perioada 05 – 07 iulie 2019 un „star party” avand drept obiectiv promovarea…

- NOUTATE… Consiliul Judetean Vaslui, Muzeul „Vasile Parvan”, Consiliul Local si Primaria Barlad va invita la spectacolul extraordinar derulat sub genericul „Flautul fermecat – Flaut la puterea poeziei”, sustinut de actorul Dorel Visan si flautistul Ion Bogdan Stefanescu. Spectacolul va avea loc joi,…

- NOAPTE ALBA…Pe 18 mai, incepand cu orele 18:00 pana la orele 1:00, se desfasoara la Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad, evenimentul numit „Noaptea Muzeelor”. In cadrul acestui eveniment va avea loc o Serata muzeala sub genericul „Poveste in rama”, un vernisaj, un concert conferinta, dar si observatii…

- SPECTACOL … Pe 11 mai, Observatorul Astronomic, din cadrul Muzeului “Vasile Parvan” din Barlad, va organiza o activitate de promovare a astronomiei: Ziua Internationala a Astronomiei. Ca in fiecare an, echipa de la Observatorul Astronomic al Muzeului “Vasile Parvan”, va marca acest eveniment prin observatii…

- PREMIERA…Muzeul „Vasile Parvan” va organiza o conferinta publica in premiera pentru municipiul Barlad, unde este invitat cunoscutul cosmonaut roman: Dumitru Dorin Prunariu. Conferinta va avea loc sambata, 20 aprilie, ora 11.00 la Pavilionul „Marcel Guguianu”. Pretul unui bilet este de 6 lei. La 14 mai…