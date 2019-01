O barja ce transporta aproape 2000 de tone de granit s-a rasturnat la km 150, pe raza Portului Galati, pe data de 21 ianuarie 2019, in jurul orei 10.00. Barja nu s-a scufundat si a ramas in stare de plutire cu chila in sus (capac). ”Armatorul (SC Metaltrade International SRL Galati) cauta solutii pentru punerea navei pe chila dreapta si deplasarea in santier pentru reparatii si monitorizeaza permanent starea navei”, ne-au comunicat reprezentantii Autoritatii Navale Romane. O barja ce transporta aproape 2000 de tone de granit s-a rasturnat la km 150, pe raza Portului Galati, pe data de 21 ianuarie…