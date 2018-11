Tineri turbulent multi cu fetele acoperite si purtand masti de gaze, au creat baricade uriase din pubele si mobilier stradal, carora le-au dat foc. In acest timp, au lansat fara oprire proiectile inspre fortele de ordine, nevoite sa intervina in mai multe randuri cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene. Numeroase magazine de pe faimosul bulevard Champs-Elysees au fost vandalizate. Potrivit autoritatilor, peste 100.000 de oameni au participat la proteste, sambata, in toata Franta. 20 de manifestanti au fost raniti in confruntari si cateva zeci de protestatari violenti au fost retinuti. Articolul…