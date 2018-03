Barclays, acord amiabil de 2 miliarde de dolari n SUA pentru nchiderea unei anchete privind produse financiare toxice

Stiri pe aceeasi tema

- Compania suedeza de retail H&M are probleme tot mai mari cu vanzarea hainelor și pare ca nu poate ține pasul cu concurența acerba. New York Times relateaza ca H&M are un stoc uriaș de produse nevandute, a caror valoare se ridica la aproximativ 4,3 miliarde de dolari.

- Guvernul Poloniei a incheiat miercuri cel mai important acord privind achizitia de armament din istoria tarii, dupa ce a cumparat sisteme americane de aparare antiracheta Patriot in valoare de 4,75 miliarde de dolari, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Investitorii se uita spre Amazon si Apple asteptand ca unul dintre acesti gianti sa ating un trilion de dolari din punct de vedere al capitalizarii de piata, insa Morgan Stanley pariaza pe Microsoft, sustinand ca aceasta companie va atinge prima pragul record in urmatoarele 12 luni, datorita adoptarii…

- China a anuntat vineri ca pregateste tarife pentru importuri americane in valoare de 3 miliarde de dolari, pentru fructe proaspete, vin sau alune, si a cerut Statelor Unite "sa se retraga de pe marginea prapastiei". Anuntul vine dupa ce presedintele Donald Trump a prezentat cu o zi in urma…

- O prima categorie de 120 de produse (fructe proaspete, vinuri, tevi de oțel), care corespunde unor importuri in valoare de aproape un miliard de dolari, ar putea fi impozitate la 15%. Mai mult decat atat, un grup de opt produse, inclusiv carnea de porc sau aluminiul reciclat, ar face obiectul unui…

- Nivelul avutiei totale nete raportata la venituri a atins un record, potrivit lui Joe LaVorgna, economist-sef in cadrul Natixis, scrie CNBC. De la sfarsitul Marii Recesiuni incheiate in iunie 2009, disparitatea dintre avutia neta si venituri a crescut puternic, fiind pusa in mare parte pe…

- Uber a lansat serviciul UberEats in peste 200 de orase. In acest an, intentioneaza sa lanseze serviciul in Irlanda, Egipt, Kenya, Romania si Cehia, pe langa peste 40 de noi orase din Marea Britanie si 35 de noi orase in Franta. Obiectivul companiei este sa controleze o cota mai mare din piata de…

- Guvernul provinciei chineze Sichuan si-a asigurat o finantare de 10 miliarde de yuani (1,58 miliarde de dolari americani) pe urmatorii cinci ani pentru a infiinta un parc national urias dedicat ursilor panda, Giant Panda National Park, cu o suprafata de trei ori mai mare decat cea a parcului national…

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- Boeing va construi viitoarea Casa Alba zburatoare. Administrația Trump a ajuns la un acord cu Boeing pentru doua avioane noi Air Force One prezidentiale, intr-un contract de 3,9 miliarde de dolari, a anuntat compania printr-un mesaj pe Twitter, acord confirmat si de Casa Alba.

- Fondul Norvegiei, cel mai mare fond suveran din lume, va continua sa investeasca in Marea Britanie, indiferent de rezultatele negocierilor pentru Brexit, potrivit Bloomberg. „Ne pastram angajamentul pe termen lung de a fi un investitor dedicat in Marea Britanie in toate clasele de active”,…

- Compania de logistica United Parcel Service da in judecata Uniunea Europeana pentru despagubiri in valoare de 1,7 miliarde de euro, dupa ce organele europene de reglementare s-au opus in mod eronat preluarii firmei de livrari TNT Express, de catre compania UPS, potrivit Bloomberg. UPS vrea…

- Acțiunile Amazon au depașit, pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand nivelul record de 1.503,49 dolari, potrivit CNBC Bloomberg. Titlurile gigantului american in domeniul comertului online si-au revenit complet dupa recentele turbulente de pe pietele financiare si inregistreaza…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca nationala suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Investigam aceasta chestiune. Dar pana…

- Administratia Trump urmeaza sa contureze luni principalele directii ale planului sau de investitii de 1.500 de miliarde de dolari in favoarea infrastructurilor, printre care numeroase in stare deplorabila au nevoie urgenta de a fi renovate. Bugetul presedintelui Donald Trump va include 200…

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- Samsung Electronics a anuntat rezultatele financiare pentru anul trecut si ultimele trei luni ale anului trecut. Pentru intregul an 2017, compania a raportat o cifra de afaceri de 223,45 miliarde de dolari si un profit operational de 50 de miliarde de dolari. In ultimul trimestru din 2017, Samsung…

- Revenirea pietelor de capital incepe sa se raspandeasca in toate bursele europene, dupa patru zile negre in care s-au evaporat peste 4.000 de miliarde de dolari din pietele financiare internationale, scrie Ziarul Financiar.

- A fost o saptamana nebuna de știri care au venit dupa discursul lui Donald Trump de la Starea Uniunii. Așa ca intenția imprumutului gigant a trecut oarecum neobservata. In cifre exacte, Trezoreria Statelor Unite se așteapta anul acesta sa imprumute nu mai puțin de 955 de miliarde de dolari, potrivit…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari. De ce?

- O crestere a numarului de plati cu cardul sustinuta pe plan global de increderea din ce in ce mai mare a consumatorilor a ajutat compania Visa sa intreaca predictiile pentru primul trimestru din anul fiscal, potrivit Wall Street Journal. Veniturile Visa pentru trimesturl incheiat la data…

- Amazon a devenit, dintr-un magazin online de carti, cea mai mare afacere online a lumii, atat ca valoare bursiera cat si ca venituri –transformandu-se intr-un furnizor de infrastructura cloud si un producator de electronice. Recent a inceput sa se extinda dincolo de domeniul digital, iar preluarea…

- Fondul de investitii american Blackstone va achizitiona, pentru 17 miliarde de dolari, 55% din actiunile in divizia de date si terminale financiare ale Thomson Reuters, devenind concurent direct al Bloomberg, transmite AFP. De asemenea, Blackstone s-a angajat sa vireze, timp de trei decenii,…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Informatia a aparut pe fondul temerilor ca un nou an cu bonusuri scazute i-ar putea determina pe bancherii de investitii sa plece la banci mai generoase, potrivit unor surse citate de saptamanalul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Reprezentantii Deutsche Bank au refuzat sa comenteze. In luna…

- Presedintele Donald Trump a acuzat joi palestinienii ca au aratat "lipsa de respect" fata de Statele Unite si au anuntat suspendarea unor aujutoare financiare de sute de milioane de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocierile de pace sub egida Washingtonului, scrie AFP.

- Uniunea Europeana ar putea amenda gigantul Qualcomm cu pana la 2 miliarde dolari pentru practici anti-concurentiale.Potrivit informatiilor aparute in publicatia Financial Times, relatiile comerciale dintre Apple si producatorul de chip-uri Qualcomm se desfasoara in umbra unei

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse, informeaza AGERPRES . Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre…

- Criptomoneda Ripple a inregistrat cea mai rapida crestere in popularitate, dupa ce mai multi jucatori mari din pietele financiare, precum UBS sau MoneyGram au anuntat ca vor integra moneda digitala in serviciile lor. Criptomoneda Ripple a fost considerata in urma cu o luna „urmatorul…

- Jamie Dimon, CEO-ul bancii JPMorgan Chase a fost platit cu 29,5 milioane de dolari in 2017, venitul acestuia fiind in crestere cu 5% fata de anul anterior, si cel mai mare din ultimii 10 ani, cand Dimon a incasat 50 de milioane de dolari, potrivit Quartz. Dimon primeste un salariu de baza…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Autoritatile de reglementare din Uniunea Europeana au reactionat cu raceala la anuntul Apple referitor la repatrierea unor fonduri de sute de miliarde de dolari in Statele Unite, afirmand ca ”nimic nu s-a schimbat”, referitor la taxele retroactive in valoare de 13 miliarde de

- Citigroup a inregistrat o pierdere trimestriala de 18 miliarde de dolari, in urma unor taxe introduse de noua reforma fiscala din Statele Unite, insa castigurile ajustate depasesc totusi asteptarile Wall Street-ului, potrivit Reuters. Reforma, semnata luna trecuta de presedintele Donald…

- Producatorul american de autovehicule Ford Motor isi va creste semnificativ investitiile in masini electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022 si vrea sa aiba 40 de modele hibride si electrice pana in anul respective, relateaza Reuters. Nivelul investitiilor este semnificativ mai mare…

- Compania Volkswagen a dezvaluit noua versiune a modelului Jetta si a transmis ca va investi peste 3,3 miliarde de dolari in America de Nord pentru a creste relevanta brandului in Statele Unite, potrivit Bloomberg. Majoritatea investitiilor companiei, pana in 202, se vor orienta catre modele…

- PIB-ul Tunisiei este de 40,2 miliarde de dolari, cel al Islandei este de 22,9 miliarde de dolari, cel al Jamaicai este de 14,2 miliarde de dolari, iar cel al Estoniei este de 23,4 miliarde de dolari. Cumulat, PIB-ul celor patru ...

- Cluburile de fotbal, in special din Anglia, platesc din ce in ce mai multe comisioane unor intermediari cu ocazia transferurilor de jucatori, sumele cheltuite dublandu-se in ultimii cinci ani, conform unui raport al FIFA publicat marti. In 2017, cluburile au platit 446 milioane dolari…

- In luna noiembrie a anului trecut, exporturile de marfuri romanesti au avansat cu 8,9% fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 5,79 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca. Importurile au avansat in noiembrie cu 11,8% fata de aceeasi luna a…

- Datoria globala totala a crescut la finele celui de-al treilea trimestru din 2017 la valoarea record de 233.000 de miliarde de dolari, cu 16.000 de miliarde de dolari mai mult decat la finele aceleiasi perioade din 2016, arata Institute of International Finance, citat de Quartz. Companiile…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.…

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta în campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic. Din totalul de 33, 18 miliarde vor fi folosite pentru constructia propriu-zisa…

- XRP, o criptomoneda creata pentru tranzactii internationale, a inregistrat o crestere record in aceasta iarna. La mijlocul lunii decembrie, valoarea ei era de 0,25 de dolari, iar miercuri a atins valoarea de 3,16 dolari, potrivit Coinmarketcap. Astfel, XRP a devenit criptomoneda cu a doua cea mai mare…

- Chris Larsen, co-fondatorul si CEO-ul Ripple, care a creat criptomoneda cunoscuta drept XRP, a devenit unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii, dupa ce valoarea monedei digitale a crescut de peste 12 ori de la mijlocul lunii decembrie pana in prezent, potrivit Time. XRP, o criptomoneda…

- Banca de investitii Goldman Sachs Group Inc a estimat vineri ca rezultatele sale pe trimestrul al patrulea vor fi mai mici cu aproximativ cinci miliarde de dolari din cauza reformei fiscale promulgata recent de presedintele SUA, Donald Trump, transmite Reuters. Intr-un comunicat remis Autoritatii…