Ministrul britanic pentru Brexit Stephen Barclay a afirmat joi ca Marea Britanie va parasi in cele din urma Uniunea Europeana fara un acord daca parlamentul respinge documentul pe care premierul Theresa May l-a negociat cu Bruxellesul, relateaza agentia Reuters. Cu mai putin de trei luna pana la Brexit, parlamentarii britanici vor trebui sa ia o decizie cruciala in cursul acestei luni: sa accepte planul premierului May privind o retragere din UE gestionata si mentinerea de relatii economice relativ apropiate cu blocul comunitar sau sa respinga acordul sefei guvernului si sa provoace astfel o incertitudine…