- Atacantul brazilian Neymar este asteptat sa revina luni la echipa sa de club, Paris Saint-Germain, a anuntat duminica serviciul de presa al fotbalistului, dupa o intreaga polemica pe marginea unui posibil transfer la FC Barcelona, informeaza AFP.

- Potrivit jurnalistului Christian Falk de la BILD, Barcelona ii ofera lui PSG trei jucatori pentru Neymar. Catalanii ii da posibilitatea formatiei franceze de a alege trei din patru jucatori dintre Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti si Nelson Semedo. Neymar se afla intr-un conflict deschis…

- Carles Puyol, fostul capitan al echipei de fotbal FC Barcelona, s-a pronuntat in favoarea intoarcerii starului brazilian Neymar pe Camp Nou, la doi ani dupa plecarea acestuia in Franta, la Paris Saint-Germain.

- Oficialii gruparii Paris Saint-Germain sunt pregatiti sa renunte la Neymar in cazul in care primesc o oferta satisfacatoare pentru atacantul brazilian potrivit news.roPotrivit L'Equipe, conducatorii echipei pariziene sunt nemultumiti de accidentarile repetate ale starului brazilian, dar si…

- Revenirea lui Neymar (27 de ani) la Barcelona a devenit din nou un subiect abordat de presa din Spania, relateaza Mediafax.Citește și: Edi Iordanescu ar putea fi noul antrenor la FCSB. Gigi Becali: 'Sunt 95% șanse. Marți o sa aflați' Starul brazilian a fost cerut inapoi. Oficialii clubului…

- FC Barcelona a reusit primul transfer la verii. Catalanii l-au transferat pe Ludovit Reis (18 ani) de la Groningen, din Olanda, informeaza Mediafax. Mijlocasul batav a semnat un contract valabil pe trei sezoane si va avea o clauza de reziliere de 100 de milioane de euro, a anuntat formatia de pe…

- Golul a fost marcat de Messi, in minutul 62. Pentru FC Barcelona, este al optulea titlu din ultimele 11 sezoane, success obtinut sambata pe Camp Nou, in fata a aproape 92.000 de spectatori. FC Barcelona este neinvinsa de 23 de etape in LaLiga (18 victorii, cinci remize). Catalanii au sansa de a castiga…

- BARCELONA - MANCHESTER UNITED 3-0 // Barcelona nu i-a dat nicio șansa lui Manchester United, pe care a invins-o 4-0 la general și s-a calificat in semifinalele Champions League. Catalanii s-au impus in tur, pe „Old Trafford", 1-0, iar șansele englezilor se diminuasera. Mai ales ca seria Barcelonei pe…