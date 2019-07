Barcelona vrea să interzică fumatul în public, pe terasele exterioare ale barurilor și restaurantelor Fumatul in locurile publice a fost interzis in Spania in ianuarie 2011, deși fumatorilor li sa permis sa utilizeze terasele exterioare ale unitaților, potrivit News Catalan. La acea vreme, unii proprietari de afaceri s-au temut ca vor pierde obiceiuri din cauza regulilor, a informat site-ul de știri. Cu toate acestea, autoritațile din Catalunia doresc sa mearga cu un pas mai departe și sa interzica fumatul pe toate terasele exterioare ale barurilor și restaurantelor din regiune. Modificarile ar intra in vigoare din 2020 ar intra in vigoare din 2020 Oficialii afirma ca legea este adesea ignorata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

