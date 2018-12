Barcelona transfera de la Juventus! Fotbalistul care ar putea ajunge pe Camp Nou

Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a inceput sa se gandeasca la variante de a se intari in aparare și cauta un fundaș central, pe care sa poata sa il aduca pe Nou Camp inca din aceasta iarna. Jurnaliștii de la Sport.es noteaza ca pe lista gruparii blaugrana este tanarul Daniele Rugani, aparatorul campioanei Juventus scrie…

- Barcelona e aproape sa rezolve transferul unei ținte mai vechi. Este vorba despre Adrien Rabiot, mijlocașul central de 23 de ani al lui PSG care intra in ianuarie in ultimele 6 luni de contract. Mundo Deportivo, ziarul de casa al Barcelonei, a scris azi ca fotbalistul a transmis printr-un intermediar…

- "Pogba i-a spus da lui Juventus" a notat publicatia din Italia, Corriere dello Sport. Jurnalistii din Peninsula scriu ca mijlocasul lui Manchester United ar putea ajunge langa portughezul Cristiano Ronaldo in aceasta iarna.

- Barcelona a inceput negocierile pentru prelungirea contractului lui Jordi Alba, 29 de ani, dar discuțiile ar putea fi ingreunate de interesul lui Juventus. Corriere dello Sport scrie ca șefii lui Juventus s-au interesat de Jordi Alba, fundașul stanga spaniol al Barcelonei, pe care ar vrea sa-l aduca…

- Marc-Andre Ter Stegen a fost transferat la Barcelona in 2014, de la Borussia Monchengladbach, si a devenit tiular incontestabil in poarta formatiei de pe Camp Nou, alaturi de care a castigat si o Liga a Campionilor in 2015, dupa o finala cu Juventus, scor 3-1.

- BARCELONA REAL MADRID LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT. BARCELONA - REAL MADRID se joaca fara Lionel Messi si Cristiano Ronaldo, dar preturile biletelor sunt cele mai scumpe din istorie "El Clasico". Cel mai ieftin tichet de intrare pe Camp Nou la meciul dintre BARCELONA si REAL…

- BARCELONA - REAL MADRID LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM: Nu exista un meci care sa atraga mai multe priviri. Cel mai important meci al fotbalului spaniol si unul dintre marile dueluri ale fotbalului mondial, El Clasico dintre FC Barcelona si Real Madrid poate fi urmarit duminica,…

- Fotbalistul argentinian Carlos Tevez, care joaca in prezent la Boca Juniors, a dezvaluit intr-un interviu pentru ziarul Clarin ca nu ii place sa vada fotbal la televizor si in locul unui derby precum FC Barcelona - Real Madrid prefera sa urmareasca un turneu de golf. Tevez, 34 ani, fost jucator la Manchester…