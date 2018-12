BARCELONA - TOTTENHAM LIVE VIDEO ONLINE STREAMING în Liga Campionilor 2018 BARCELONA - TOTTENHAM LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Partidele FC Barcelona - Tottenham si Liverpool - Napoli sunt programate, marti, in ultima etapa a grupelor Ligii Campionilor. BARCELONA - TOTTENHAM LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Barcelona se pregatește sa faca o oferta imensa pentru Harry Kane, golgheterul ultimei Cupe Mondiale. Catalanii sunt dispuși sa ofere 200 de milioane de euro pe starul celor de la Tottenham, Harry Kane. Și Real Madrid a incercat sa il cumpere pe Kane, dupa ce Cristiano Ronaldo a plecat la Juventus. Astfel, vara viitoare Barcelona e decisa sa faca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

