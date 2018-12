Barcelona, proteste. Separatiştii au ieşit în stradă Sustinatorii secesiunii in regiunea prospera din nord-est cu 7,5 milioane de locuitori, au manifestat pe strazi si au ridicat baricade din anvelope si deseuri. Politia a intervenit si a arestat sapte persoane. Decizia liderului socialist Sanchez de a-si convoca cabinetul la Barcelona pentru prima data de la declansarea crizei subliniaza opozitia Madridului fata de o independenta deplina a regiunii. Dar este, de asemenea, o parte a unei strategii de asigurare a supravietuirii guvernul sau minoritar, cu ajutorul partidelor pro-independenta din Catalonia, oferindu-le mai multa autonomie.



