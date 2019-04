Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona - Manchester United și Juventus - Ajax Amsterdam au fost partidele care au decis primele semifinaliste din acest sezon al Ligii Campionilor. Olandezii au facut o noua victima celebra, dupa ce a eliminat-o, din optimi, pe actuala Campioana a Europei, Real Madrid.Ultimul succes al…

- Liga Campionilor la fotbal programeaza, la mijlocul acestei saptamani, partidele contand pentru sferturile de finala, manșa-retur. Marți 22.00 FC Barcelona - Manchester United (in tur, 1-0) 22.00 Juventus Torino - Ajax Amsterdam (1-1) Miercuri 22.00 FC Porto - Liverpool (0-2) 22.00 Manchester City -…

- Antrenorul echipei FC Barcelona, Ernesto Valverde, a apreciat ca soarta calificarii in semifinalele Ligi Campionilor la fotbal nu este inca decisa, in ciuda victoriei catalanilor pe ''Old Trafford'', 1-0 cu Manchester United. ''Stim ca este o victorie la limita si ca exista un…

- Lionel Messi (32 de ani) a marcat pe final în partida cu Atletico Madrid, iar reusita a garantat victoria Barcelonei si l-a ajutat sa-l devanseze pe rivalul Cristiano Ronaldo (34 de ani), în privinta numarului de goluri din primele cinci campionate ale Europei, informeaza Mediafax.Vezi…

- Jose Mourinho (56 de ani) a fost impresionat de evoluția lui Liverpool din victoria de la Bayern Munchen, scor 3-1. Portughezul ii vede pe „cormorani" capabili sa caștige Liga Campionilor. Liverpol va evolua in „sferturile" Ligii contra lui FC Porto. Daca trece, va juca in semifinale cu caștigatoarea…

- Lionel Messi n-a lasat garda jos dupa evoluția magnifica a lui Cristiano Ronaldo de aseara. Starul Barcelonei a avut doua goluri și doua pase decisive in victoria categorica a echipei sale din meciul cu Lyon, scor 5-1. Cu aceste 4 reușite, Messi a ajuns la 36 de goluri și 21 assist-uri in 36 de meciuri…

- Lionel Messi, starul echipei spaniole de fotbal FC Barcelona, se numara printre investitorii in noul format al Cupei Davis, al carui turneu final este programat la Madrid (18-24 noiembrie), sustine coechipierul sau Gerard Pique, fondator al companiei Kosmos care organizeaza competitia in urmatorii…

- Dupa victoria SImonei Halep in fata Carolinei Pliskova, Romania conduce Cehia cu 2-1 si spera ca Mihaela Buzarnescu sa aduca punctul care ne-ar aduce calificarea in careul de asi al competitiei