Benjamin Mendy (24 de ani), fundașul stanga al celor de la Manchester City, a sarbatorit nebunește eșecul suferit de Liverpool in turul semifinalei Ligii Campionilor, 0-3 cu Barcelona. Mendy, unul dintre cei mai excentrici fotbaliști din fotbalul mondial, a fost pe Camp Nou la turul semifinalei Ligii Campionilor. Golul marcat de Leo Messi din lovitura libera in minutul 82 a declanșat isteria in tribune. ...