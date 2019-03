Barcelona il aduce pe Razvan Marin la Ajax!

Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona este cea mai faultata echipa din campionatele mari ale Europei - Anglia, Spania, Italia, Germania si Franta - arata un studiu al CIES Football Observatory. CIES a clasificat echipele din Big 5 in...

- FC Barcelona este cea mai faultata echipa din campionatele mari ale Europei - Anglia, Spania, Italia, Germania si Franta - arata un studiu al CIES Football Observatory. CIES a clasificat echipele din Big 5 in functie de raportul dintre faulturile suferite si cele comise in sezonul curent, potrivit datelor…

- Aeroportul Internațional Oradea ramane internațional doar cu numele, pentru ca nu vor mai exista curse externe care sa aterizeze sau sa decoleze de acolo. Tarom a renunțat la cursele catre Italia sau Spania, chiar inainte de a le inaugura, in luna martie, iar anul trecut o alta companie aeriana low-cost…

- Ne-a plasat pe locul 2 in Europa Energia eoliana a asigurat sambata 27% (49 GWh) din enegia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situaza pe locul 2 in Europa, dupa Irlanda, unde turbinele eoliene au asigurat 47% din consum, coform datelor Wind Europe. Clasamentul este competat de Danemarca - 24%,…

- Jose Mourinho (56 de ani) s-a desparțit de Manchester United in luna decembrie a anului trecut, insa portughezul susține ca ar putea reveni in fotbal la o echipa din Ligue I, potrivit Mediafax.Citește și: Ivan Rakitic ar putea pleca de la Barcelona: Inter Milano se intereseaza de el Tehnicianul…

- Turismul, industria alimentara și sectorul medical – domeniile cu cele mai multe oferte pentru candidați. Candidații romani au aplicat, anul trecut, de 333.000 de ori pentru un job in strainatate, primul trimestru al anului fiind cele mai activ din acest punct de vedere, cu peste 30.000 de aplicari…

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat joi intr-un comunicat suplimentarea numarului sectiilor de vot pentru alegerile din data de 24 februarie 2019, urmand sa fie deschise in strainatate 125 de astfel de sectii, cu 25 mai multe fata de anul 2016. De asemenea, pentru a evita epuizarea numarului de…

- Motivele economice sunt cele care conduc la migrația din țarile Europei Centrale și de Est catre restul Europei, se arata într-un raport el Erste Group. Potrivit acestuia, cautarea oportunitaților mai bune, în special câștigurile mai mari, par sa fie principala cauza pentru care populația…