- FC Barcelona, rapusa in sferturile Cupei Spaniei. Catalanii au pierdut meciul tur cu Sevilla, in deplasare, scor 0-2. Malcom, Coutinho si Luis Suarez au ratat ocazii mari de gol, iar gazdele au reusit sa profite de sansele sale in atac.

- Barcelona, deținatoarea trofeului, este la un pas sa fie eliminata din sferturile Cupei Spaniei, dupa 0-2 cu Sevilla, pe terenul andaluzilor. Returul are loc pe 30 ianuarie, la Barcelona. Cu o echipa fara Messi, Luis Suarez și Busquets, dar cu nou venitul Kevin Prince Boateng, Barcelona nu a putut face…

- Ninsorile din ultimele zile din Romania au adus temperaturi scazute in mai multe regiuni din țara. S-au inregistrat minus 20 de grade Celsius, la Targu Lapuș, iar experții spun ca noaptea de luni spre marți a fost cea mai rece din aceasta iarna. Totuși, exista un loc din lume, unde mercurul din termometre…

- Ernesto Valverde (54 de ani) a declarat ca viitorul sau pe banca Barcelonei este unul incert. Presa din Spania a oferit deja numele celor trei favoriți pentru a-l inlocui. Catalanii sunt ingrijorați de afirmația tehnicianului care le-a adus titlul in sezonul precedent și au pus pe tava 10 nume de posibili…

- Cei mai bogati oameni din lume au pierdut 511 miliarde de dolari in acest an, dupa ce castigurile inregistrate in prima jumatate a anului au fost sterse de scaderea pietelor bursiere, relateaza...

- Santierul naval din Mangalia, cel mai mare constructor de nave, preluat la jumatatea anului de olandezii de la Damen si rebranduit sub numele de Damen Shipyards Mangalia, a ajuns la 1.800 de angajati, dupa ce a recrutat aproape 150 de oameni.

- Barcelona s-a impus fara probleme pe terenul lui Espanyol, Cornella-El Prat, in etapa cu numarul 15 in La Liga. Catalanii au punctat de patru ori in poarta rivalei din oras. Lionel Messi a fost eroul gruparii blaugrana.

- Sumele cheltuite de echipele mari in fotbalul de azi sfideaza orice inchipuire. O demonstreaza analiza ampla preluata de site-ul kickoff.com despre nivelul salarial la care a ajuns Barcelona in acest sezon. Campioana en-titre din La Liga a devenit prima echipa din lume, indiferent de sport, care iși…