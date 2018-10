Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FC Sevilla, invingatoare la limita in fata formatiei Celta Vigo (2-1), a urcat pe prima pozitie a clasamentului in campionatul de fotbal al Spaniei, profitand de pasii gresiti facuti de FC Barcelona si Real Madrid, in etapa a 8-a din Primera Division. Andaluzii au acumulat 16 puncte…

- Valencia și Barcelona se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:45, intr-un meci din etapa a 8-a din La Liga. Partida va fi in direct la TV Digi Sport 2, TV Telekom Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT "Liliecii" merg foarte prost in acest sezon, fiind pe locul 16, cu 8 puncte. De partea…

- FC Barcelona a facut al treilea pas greșit la rand in campionatul fotbalistic al Spaniei. Dupa ce au fost invinși in deplasare de Leganes, catalanii au obținut acasa doar o remiza in partida din etapa a 7-a, cu Athletic Bilbao, scor 1-1.

- FC Barcelona a terminat la egalitate, scor 1-1, pe teren propriu, impotriva celor de la Athletic Bilbao, intr-un meci din cadrul etapei a șasea a campionatului Spaniei. Catalanii au ajuns la trei etape consecutive fara victorie.

- Surpriza in campionatul de fotbal al Spaniei. Detinatoarea titlului, FC Barcelona, a incheiat la egalitate, scor 2-2, partida de pe "Camp Nou" cu Girona si a pierdut primele puncte in La Liga."Catalanii" au a deschis scorul in minutul 19 prin Lionel Messi.

- Formatia Athletic Bilbao a remizat, duminica seara, in deplasare, scor 2-2, cu Betis Sevilla, intr-un meci din etapa a cincea a campionatului Spaniei, in care a fost egalata dupa ce a condus cu 2-0 si dupa ce a ramas in inferioritate numerica.Athletic Bilbao a marcat prin Inaki Williams ‘7…

- Barcelona are un parcurs minunat in campionatul Spaniei. Formația pregatita de Ernesto Valverde a bifat a patra victorie la rand in La Liga din tot atatea etape disputate. Catalanii s-au impus in deplasare in fața celor de la Real Sociedad, scor 2-1.

- Barcelona declanseaza un nou asalt pe piata transferurilor, dupa ce l-au adus pe brazillianul Arthur (21 de ani) de la Gremio. Catalanii s-au inteles cu Adrien Rabiot (22 de ani) de la PSG, caruia sunt gata sa-i ofere un salariu urias, care l-a convins sa accepte transferul pe Camp Nou, scrie Mediafax.Ziarul…