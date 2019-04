BARCELONA, CAMPIOANA SPANIEI. Catalanii au cucerit al 26-lea titlu din istorie

Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona e din nou campioana a Spaniei. Catalanii s-au impus in meciul cu Levante, 1-0, și au caștigat al doilea titlu consecutiv. Cu 3 etape inainte de finalul campionatului, Barcelona are 83 de puncte cu 9 peste Atletico Madrid. Catalanii au avantajul meciurilor directe, 1-1 și 2-0. Astfel, echipa…

- Echipa de fotbal FC Barcelona a invins in deplasare, cu scorul de 2-0, formatia Alaves, intr-o partida disputata marti seara in cadrul etapei a 34-a din Primera Division, gruparea catalana aflandu-se acum la un singur pas de al 26-lea titlu de campioana a Spaniei din istoria sa. Barca a abordat meciul…

- FC Barcelona s-a calificat fara probleme in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a invins-o pe Manchester United cu scorul de 3-0 (2-0), pe Camp Nou, in returul sferturilor de finala. Barca, invingatoare si in tur, cu 1-0, s-a impus prin golurile marcate de Lionel…

- Formatia FC Barcelona a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-2, echipa FC Sevilla, in etapa a XXV-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.Citeste si Doi dintre copiii lui El Chapo, inculpați in SUA pentru trafic de droguri - Cei doi s-ar ascunde in Mexic Condusa cu 2-0…

- Formatia FC Barcelona a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Real Valladolid, in etapa a XXIV-a a campionatului Spaniei.Unicul gol al meciului a fost marcat de Lionel Messi, in minutul 43 din penalti. Tot Messi a ratat un penalti in minutul 85. Insa prin…

- Valencia a plecat doar cu un punct de pe Camp Nou, dupa ce a condus-o cu 2-0 pe Barcelona, liderul din La Liga. Catalanii au evitat înfrângerea grație unei "duble" reușite de Lionel Messi. Liliecii au deschis scorul în minutul 24, prin Gameiro, care l-a învins…