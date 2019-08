Stiri pe aceeasi tema

- Chiar si fara Messi, Dembele si Luis Suarez, care sunt accidentati, FC Barcelona s-a descurcat de minune in meciul cu Betis Sevilla in etapa a doua din Primera Division.Catalanii au castigat partida de pe Camp Nou cu scorul de 5-2.Oaspetii au inscris prin Nabil Fekir in minutul 15.

- Barcelona a invins cu scorul de 5-2 in fața celor de la Betis Sevilla, in cadrul etapei a doua din LaLiga și a mai caștigat un jucator, pe atacantul Ansu Fati (16 ani). Vezi AICI desfașurarea partidei Puștiul nascut in Guinea-Bissau are și cetațenie spaniola și joaca pentru echipa U19 a Barcelonei.…

- Publicația franceza Le Parisien vine cu o varianta neașteptata in cazul Neymar. Conform sursei citate, Barcelona este inca interesata de transferul brazilianului de 27 de ani, dar nu este dispusa la mari sacrificii pentru a-l readuce pe Camp Nou. Toata forfota in jurul lui Neymar este mai mult o incercare…

- Atacantul francez Antoine Griezmann, 28 de ani, a fost prezentat de Barcelona, care a platit 120 de milioane de euro pentru el. Antoine Griezmann este jucatorul Barcelonei. A imbracat tricoul cu patrațele blaugrana și e gata sa se revanșeze fața de fani și fața de noii coechipieri catalani, pe care…

- Antoine Griezmann a semnat pe cinci ani cu Barcelona, chiar daca Atletico amenința ca duce cazul la FIFA, cerand 200 in loc de 120 de milioane. Cu un an intarziere, Antoine Griezmann a ajuns intr-un final la Barcelona. Aseara, imbracat intr-un tricou polo albastru cu sigla clubului catalan, atacantul…

- Marca a simulat deja trei variante al unei ofensive de vis a Barcelonei pentru sezonul viitor, daca se realizeaza transferurile lui Antoine Griezmann și Neymar. Deocamdata, transferul atacantului francez Antoine Griezmann, 28 de ani, pentru 120 de milioane de euro, cat este clauza de reziliere a contractului…

- Real Madrid l-a prezentat joi pe Eden Hazard, iar vineri a anunțat transferul lui Takefusa Kubo. Niponul în vârsta de 18 ani a fost legitimat la academia Barcelonei (între 2011 și 2015), iar acum a semnat o înțelegere valabila pentru urmatorii șase ani cu galacticii, informeaza…

- Barcelona a oficializat echipamentul pentru noul sezon, iar tricourile sunt cu patrațele, similare cu cele purtate de naționala Croației Mult timp, a fost doar un zvon. De luni, noul echipament al Barcelonei e oficial. Peste 600 de fani au asistat la prezentarea facuta la magazinul clubului, de la Camp…