Stiri pe aceeasi tema

- LIVE TEXT Tottenham – Juventus, in optimile Ligii Campionilor (miercuri, 21.45, Telekom 1, Look TV). In tur: 2-2. Partida se disputa pe arena Wembley, din Londra. Londonezii au acum calificare in mana, dupa miracolul de la Torino. Italienii au condus cu 2-0 dupa 9 minute. Super-golgheterul Harry Kane…

- Capitanul Barcelonei, Andres Iniesta, s-a accidentat in timpul partidei cu Atletico Madrid din La Liga și a fost inlocuit de Andre Gomes in minutul 36. Internaționalul spaniol a suferit o leziune la bicepsul femural de la piciorul drept și va fi indisponibil pe o perioada de 3-4 saptamani.

- Barcelona - Atletico Madrid LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM.Barcelona, singura echipa neinvinsa din La Liga, este pe primul loc, avand 66 de puncte. Atletico este la 5 puncte in urma catalanilor. Daca se va impune azi, Barcelona are mari șanse sa caștige campionatul Spaniei.…

- Barcelona și Girona se intalnesc astazi, de la 21:45, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 25 din Liga. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT cu video pe GSP și in direct pe TV Telekom și TV Digi. live de la 21:45 / Barcelona - GironaliveTEXT AICI

- Juventus – Tottenham este meciul-vedeta in prima zi a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Italienii și englezii nu s-au mai intalnit pana acum intr-o confruntare oficiala, dar ambele formații sunt in forma. Unica disputa dintre cele doua formații s-a consumat anul trecut, sub forma unui amical…

- BARCELONA-GETAFE ONLINE STREAM in La Liga LIVE VIDEO DIGISPORT Brazilianul Coutinho, transferat in ianuarie la FC Barcelona, a explicat ca a trait "un moment special" in returul semifinalei Cupei Spaniei la fotbal cu Valencia (2-0), dupa ce a inscris primul sau gol in tricoul echipei catalane, joi…

- VALENCIA - BARCELONA ONLINE VIDEO STREAM. Barcelona se deplaseaza pe Mestalla pentru returul semifinalei de cupa contra Valenciei. Partida este transmisa in direct de DigiSport 1, de la 22.30. VALENCIA - BARCELONA ONLINE VIDEO STREAM. Gerard Pique nu s-a refacut dupa ce a fost accidentat…

- Gigi Becali a facut dezvaluiri uluitoare, marti seara, in direct la Digi Sport. Finantatorul vicecampioanei a sustinut nici mai mult nici mai putin decat ca, in ultimele sase luni, a primit propunerile de a prelua CFR Cluj si Dinamo, una dintre ele venind chiar de la Arpad Paszkany. …

- Cota zilei din fotbal 28 ianuarie 2018. Cota zilei și avancronica pentru Spal – Inter Milano. Competitie – Serie A / Etapa 22. Forma SPAL (ultimele 5 partide) – V E I I E Forma Inter Milano (ultimele 5 partide) – I E E E E Echipa probabila SPAL: Gomis, Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani,…

- Dupa Coutinho și Yerry Mina, FC Barcelona mai pregatește o lovitura. Catalanii il vor pe mijlocașul lui Gremio, Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo (21 ani), potrivit El Mundo Deportivo. Clubul de pe Camp Nou lucreaza de mai mult timp la acest transfer. Secretarul tehnic al Barcelonei, Robert Fernandez,…

- Adunarea constituanta pro-guvernamentala a Venezuelei a decis sa organizeze alegeri prezidențiale anticipate pana la sfarșitul lunii aprilie. Nicolas Maduro vrea sa profite de haosul din randul opoziției și sa iși asigure un nou mandat in plina criza economica, scrie BBC News. Președintele Nicolas Maduro…

- Holger Betz (39 de ani) este fotbalistul german care a petrecut cei mai mulți ani la același club. El joaca din 1993 pentru SSV Ulm, formație care activeaza acum in liga a patra. Cand vine vorba de fidelitate, nimeni nu-i poate lua fața lui Holger Betz. Acesta a devenit jucatorul lui SVV Ulm cu 25 de…

- Jucatoarea romana de tenis, Sorana Cirstea, locul 37 WTA, s-a calificat in turul doi la Australian Open dupa ce a invins-o, marti, in trei seturi, 5-7, 6-4, 6-3, pe Zarina Dias din Kazahstan, locul 60 WTA. Carstea nu a avut deloc un meci simplu la debutul la "Openul Vesel". In primul set…

- Noua achiziție a Barcelonei, Yerry Mina, nu a fost in probe la FC Vaslui. Adrian Porumboiu a anunțat ca s-a creat o confuzie in legatura cu jucatorul Yerry Mina, ajuns intre timp la Barcelona. Fostul finanțator al vasluienilor a afirmat ca, in 2014, in probe la gruparea galben-verde a fost intr-adevar…

- Iata ce jucator am ratat INCREDIBIL…In 2014 a dat probe la FC Vaslui, in 2018 a semnat cu FC Barcelona. Este povestea fundasului columbian Yerry Mina, jucator pentru care formatia blaugrana a dat 12 milioane de euro celor de la Palmeiras, si pe care “galben-verzii” l-au ratat pentru doar 10.000 de euro…

- Biletul zilei: Obiectivul este clar: al 8-lea bilet caștigator al lunii. In conceperea acestuia am luat in calcul minimum doua modificari ale tabelei in confruntarile Bournemouth – Arsenal și Real Sociedad - FC Barcelona. Teoretic, pronosticurile ne-ar putea fi lejer ”inverzite” doar de evoluțiile…

- Fundașul columbian Yerry Mina cumparat zilele acestea de Barcelona pentru 12 milioane de euro de la Palmeiras a fost la FC Vaslui. Adrian Porumboiu, fostul patron al moldovenilor, a explicat la Radio Sport 1 ca jucatorul de 23 de ani a fost in probe la FC Vaslui in 2014, cand antrenor era Liviu Ciobotariu.…

- Barcelona l-a prezentat azi pe fundașul columbian Yerry Mina, venit pentru 12 milioane de euro de la Palmeiras. Pentru acest transfer, spaniolii au platit 12 milioane de euro. Fundașul de 23 de ani a jucat 22 de meciuri și a marcat cinci goluri pentru brazilieni. "Sunt foarte fericit ca sunt aici. Mi-am…

- Institutul uruguayan de meteorologie (Inumet) a extins pâna sâmbata codul de canicula emis marti si care vizeaza toate regiunile tarii, de la nord, centru, vest si sud-vest si pâna la litoral, în aceasta perioada de vara australa, relateaza vineri EFE. Comunicatul Inumet avertizeaza…

- FC Barcelona a realizat al doilea transfer din aceasta iarna. Clubul catalan l-a achizitionat pe Yerry Mina. Fundasul columbian a fost cumparat de la Palmeiras cu aproape 12 milioane de euro si a semnat un contract pe cinci ani si jumatate cu liderul din Primera Division.

- Yerry Mina va fi al doilea transfer al Barcelonei din aceasta iarna, dupa brazilianul Philippe Coutinho, cumparat de catalani de la Liverpool pentru 120 de milioane de euro, plus 40 drept bonusuri. Presa spaniola a anunsat ca transferul fundasului columbian pe Camp Nou va fi oficializat chiar in urmatoarele…

- Așa cum anunțase dupa transferul lui Coutinho, Barcelona l-a achiziționat și pe Yerry Mina, fundașul central columbian in varsta de 23 de ani. Clubul catalan va plati 11,8 milioane de euro pentru jucatorul lui Palmeiras, care a semnat un contract de 5 sezoane și jumatate pe Camp Nou, pana in iunie 2023.…

- Aleix Vidal, fundasul si aripa dreapta a celor de la FC Barcelona, nu mai face parte din planurile tehnicianului Ernesto Valverde pentru noul sezon, iar acestuia i-a fost transmis sa isi caute o alta echipa, informeaza Mundo Deportivo. Fotbalistul, in varsta de 28 de ani, a prins minute in La Liga pentru…

- Barcelona a confirmat transferul lui Coutinho, de la Liverpool, pentru 120 de milioane de euro și 40 de milioane de euro ca bonusuri. Dupa aducerea mijlocașului brazilian, Barcelona continua campania de achziții. Radio Catalunya anunța ca șefii catalanilor il vor aduce in zilele viitoare pe Yerry Mina,…

- Prima veste buna pentru Dinamo in 2018! Ionel Danciulescu (41 ani) a ales sa ramana in Stefan cel Mare, in ciuda faptului ca la un moment dat a ezitat, avand oferta de la CSM Poli Iasi. Acolo, fostul atacant ar fi putut lucra alaturi de Flavius Stoican, fostul sau coleg de la Dinamo. …

- Celtic si Rangers s-au intalnit sambata "Old Firm Derby", pe terenul campioanei, pentru a cincea oara in acest an si pentru a doua oara in actuala stagiune. Cele doua rivale n-au izbutit sa marcheze, astfel ca partida s-a incheiat indecis, scor 0-0. Rangers a oferit o prestatie solida pe…

- Gigi Becali a venit cu o noua comparație incredibila legata de jucatorii sai și cei mai talentați tineri ai Europei. Daca despre Florinel Coman a spus ca e mai bun decat Mbappe, patronul FCSB il considera pe Man mai valoros decat Dembele. De asemenea, Gigi Becali a ținut sa clarifice ca așteapta evoluții…

- Barcelona pregatește cu atenție transferurile din iarna, dorind sa aduca un fundaș central și un jucator ofensiv, dar catalanii ar putea renunța la numiți jucatori. Corriere dello Sport dezvalue ca AS Roma se intereseaza de Aleix Vidal, fundașul dreapta al celor de la Barcelona. Directorul sportiv al…

- FC Barcelona a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Real Madrid, in etapa a XVII-a a campionatului spaniol de fotbal LaLiga. Gazdele au jucat cu un fotbalist mai putin din minutul 62. Golurile au fost marcate de Luis Suarez ('54) Messi ('64 (penalty ) si Aleix Vidal '90^3).…

- Fundașul Javier Mascherano, 33 de ani, va pleca in aceasta iarna, cel mai probabil in China, iar șefii Barcelonei ii cauta un inlocuitor. Mundo Deportivo, ziarul de casa al catalanilor, scrie ca Barcelona il va transfera in aceasta iarna pe pe fundașul columbian Yerry Mina, legitimat la brazilienii…

- Juventus și Inter au remizat intr-un meci din etapa a 16-a din Serie A, scor 0-0, la capatul unui meci cu destule ocazii de gol. In primele minute echipa lui Spalletti a controlat jocul, insa marea ocazie de gol a avut-o "Batrana Doamna" in minutul 9 prin Mandzukici, care, in prima faza șuteaza, mingea…

- Cota zilei și avancronica pentru meciul Tottenham vs Stoke City Competiție – Premier League / Etapa 16 Forma Tottenham (ultimele 5 partide ) – V E I E V Forma Stoke City (ultimele 5 partide) – E E I I V Echipa probabila Tottenham: Lloris, Trippier, Dier, Vertonghen, Davies, Dembele, Winks, Son, Eriksen,…