- Argentinianul Leo Messi, criticat de Pele și fixat pe locul 5 la Balonul de Aur, are 19 reușite din faze fixe in campionat in perioada 2014-2018. Juventus are 18, Real 14, Bayern 13. Vezi AICI VIDEO de la meci! A fost o saptamana stranie pentru Leo Messi. France Football i-a oferit doar locul 5 in ierarhia…

- Barcelona s-a impus fara probleme pe terenul lui Espanyol, Cornella-El Prat, in etapa cu numarul 15 in La Liga. Catalanii au punctat de patru ori in poarta rivalei din oras. Lionel Messi a fost eroul gruparii blaugrana.

- ​Lionel Messi, hotarat sa demonstreze ca locul sau nu este pe a cincea poziție in topul Balonului de Aur, a marcat doua goluri superbe din lovitura libera impotriva rivalilor de la Espanyol, in meciul caștigat de Barcelona cu 4-0, in deplasare. Catalanii au adunat 31 de puncte și au ramas singuri in…

- Barcelona este de neinvins pentru echipa lui Diego Simeone. Pe stadionul Wanda Metropolitano, Atletico Madrid a fost la un pas sa castige si sa urce pe primul loc in La Liga, insa catalanii au egalat in ultimul minut al partidei, iar intalnirea dintre cele doua s-a incheiat cu...

- FC Barcelona a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-3 (2-0), de echipa Betis Sevilla, in etapa a XII-a a campionatului spaniol de fotbal, La Liga, informeaza News.ro.Oaspetii au marcat prin Firpo Junior '20, Joaquin '34, Lo Celso '71 si Canales '83. Pentru catalani au inscris…

- Capat de linie pentru Barcelona! Catalanii au suferit, duminica, in etapa a 12-a din La Liga, prima infrangere pe teren propriu in campionatul Spaniei dupa doi ani si doua luni, dar si primul esec pe Camp Nou din iulie 2017 incoace: a fost 4-2 pentru Betis, care a egalat un record...

- FC Barcelona a invins sambata cu 4-2 (2-0) pe Sevilla, in etapa a 9-a din La Liga, si a revenit lider in campionatul de fotbal al Spaniei, trimitand-o pe Alaves pe locul secund. Catalanii au deschis scorul in minutul 2, prin Coutinho, iar Messi a stabilit scorul pauzei prin reusita din…

- Barcelona nu trece prin cea mai buna perioada in La Liga. Catalanii au obtinut doar doua puncte in ultimele 3 etape, iar acest aspect ii face pe jucatori sa cedeze. La ultimul meci, cu Athletic Bilbao, Luis Suarez i-a jignit pe arbitrul central si pe un asistent.