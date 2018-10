Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 3-a a grupelor Ligii Campionilor ofera infruntari interesante. Capul de afiș al zilei este infruntarea de pe Camp Nou, dintre Barcelona și Inter Milano. live de la 19:55 » PSV - Tottenham (digi 1, telekom 1, Look) Urmarește AICI partida liveTEXT LIVE DE LA 19:55 » CLUB BRUGGE - MONACO (DIGI…

- Miercuri au avut loc ultimele partide din etapa a doua a grupelor Champions League. Liverpool a pierdut in deplasarea de la Napoli dupa ce a primit un gol in minutul 90, in timp ce Barcelona a suferit pentru a obține victoria, dupa ce Tottenham s-a apropiat la un singur gol și a forțat egalarea. Lionel…

- Starul argentinian Lionel Messi va disputa cel de-al 700-lea sau meci pentru FC Barcelona, miercuri seara, cand echipa sa va infrunta in deplasare formatia Leganes, in cadrul etapei a 6-a a campionatului de fotbal al Spaniei, anunta clubul de pe Camp Nou pe site-ul oficial. In cele 699…

- Atacantul argentinian Lionel Messi a reusit sa inscrie 3 goluri pentru FC Barcelona, care a invins-o, marți seara, pe PSV Eindhoven, scor 4-0, pe Camp Nou, intr-un meci din prima etapa a Grupei B, in noul sezon al Ligii Campionilor la fotbal, potrivit news.ro.

- FC Barcelona a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (1-0), formatia olandeza PSV Eindhoven, in etapa I a Grupei B a Ligii Campionilor, scrie news.ro.Messi a marcat in minutul 31 primul gol al actualei editii a fazei grupelor, din lovitura libera de la aproximtiv 20 de metri. La…

- Echipa spaniola de fotbal FC Barcelona a invins cu scorul de 3-0 formatia argentiniana Boca Juniors, intr-o partida contand pentru Trofeul Joan Gamper, disputata miercuri seara pe stadionul Camp Nou, in fata 70.000 de spectatori. Gazdele au deschis scorul prin noua lor achizitie, brazilianul Malcom,…

