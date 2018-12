Barbu: Guvernul a aprobat a doua ediţie a programului Start-Up Nation Guvernul a adoptat, vineri, a doua editie a programului Start-Up Nation, platforma online de inscriere in program urmand sa fie deschisa in a doua jumatate a lunii decembrie, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi a fost adoptata a doua editie a programului Start-Up Nation. Principalele modificari aduse editiei a doua, in comparatie cu prima editie, se refera la simplificarea programului. Acum a fost construit pe baza experientei acumulate in cazul Start-Up Nation 2017, o crestere a gradului de transparenta, o atentie mai mare pentru domeniile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat a doua editie a programului "Start-up nation", prin care-si propune acordarea de sprijin pentru 10.000 de noi proiecte, fiecare beneficiar urmand sa primeasca 200.000 de lei, a anuntat, vineri, prim-ministrul Viorica Dancila. "'Start-up nation', programul de susţinere…

- Un senator USR a solicitat o situatie statistica a dosarelor din justitie, ce au ca obiect INFRACȚIUNEA de incalcare a ordinelor de protecție emise in baza Legii privind violența domestica. Ministerul Justitiei a transmis ca nu are o baza de date prin care sa monitorizeze aceste dosare. Recent a intrat…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de hotarare pentru aprobarea studiului de fundamentare pentru clinica multifuncționala "Doctor Calistrat Grozovici", a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Costurile se ridica la aproximativ 165 milioane de lei."In sedinta de Guvern de…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, studiul de fundamentare pentru clinica multifunctionala "Dr. Calistrat Grozovici", a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi a fost propus spre discutare si adoptare un proiect de hotarare de Guvern…

- Guvernul a aprobat vineri Strategia nationala pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030, document realizat sub coordonarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, informeaza Biroul de presa al Executivului, informeaza Agerpres.Coordonatorul departamentului, Laszlo Borbely, a aratat ca…

- Vom aștepta mai puțin pentru eliberarea pașapoartelor. Guvernul a aprobat ca termenul de eliberare a pașapoartelor sa fie redus. Purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a anunțat ca Guvernul a aparobat ca termenul de eliberare a pașapoartelor simple electronice, in cazul cererilor depuse in…

- Guvernul a aprobat ca termenul de eliberare a pasapoartelor simple electronice in cazul cererilor depuse in tara sa fie redus de la 30 la 15 zile lucratoare de la data depunerii cererilor, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, citat de Agerpres.roIn sedinta de guvern de astazi,…

- Guvernul a aprobat ca termenul de eliberare a pasapoartelor simple electronice in cazul cererilor depuse in tara sa fie redus de la 30 la 15 zile lucratoare de la data depunerii cererilor, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de guvern de astazi, la propunerea Ministerului…