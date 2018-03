Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Executivul va adopta in sedinta de miercuri un act normativ pentru acordarea terenului necesar pentru construirea Spitalului Metropolitan in zona Pipera, investitie care ar putea sa ajunga la 300 de milioane de euro.

- Un teren aflat in administrarea Societatii Romane de Televiziune, situat in Soseaua Pipera, va fi trecut in domeniul public al Primariei Bucuresti pentru constructia Spitalului Metropolitan, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). In…

- "Noi, ca si Guvern, trebuie sa veghem in primul si in primul rand interesul contribuabilului. (...) Vizavi de acest subiect punctual, trebuie sa discutam la nivelul Guvernului, cu toti colegii, cu ministrul Culturii, la nivelul echipei guvernamentale si vom lua o decizie astfel incat oamenii sa-si…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o hotarare privind rechemarea consulului general la Toronto (Canada), Mugurel Ioan Stanescu, la solicitarea acestuia. Conform proiectului de HG, publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, Mugurel Ioan Stanescu este rechemat din calitatea de consul…

- Marian Petrache, președintele Consiliului județean Ilfov a declarat, marți, ca județul Ilfov risca sa piarda fonduri europene in valoare de 340 de milioane de euro. Banii ar urma sa fie folosiți pentru rețeaua de apa potabila și canalizare. „Eu astazi sau maine dau in judecata Ministerul Fondurilor…

- Primarul Gabriela Firea a declarat, astazi, ca Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan. Declarația a fost facuta in cadrul seminarului intitulat…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat marti ca pana la sfarsitul lunii va intra in sedinta de Guvern o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan."Dau o…

- "Dau o veste buna locuitorilor din Bucuresti si Ilfov. Aseara, tarziu, si-a incheiat activitatea grupul de lucru de la Guvern si s-a stabilit textul ordonantei prin care va fi transferata ultima bucata de teren (n.r. pentru construirea spitalului metropolitan) la PMB. Va fi pana la urma transferata…

- Municipalitatea va prelua autobaza RATB Pipera pentru construirea Spitalului Metropolitan, a decis joi Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul a fost respins la sedinta precedenta, dupa ce USR s-a abtinut de la votul proiectului, in timp ce grupul PNL s-a impotrivit din cauza…

- Consilierii generali ai Municipiului București au votat, in ședința de astazi, aprobarea proiectului privind construirea spitalului metropolitan. Proiectul a fost aprobat cu 48 de voturi, din 52 de consilieri cați au fost prezenți in sala. Spitalul metropolitan va fi situat in nordul Capitalei, in…

- Astfel, consilierii municipali au adoptat proiectul, respins in sedinta anterioara, in baza caruia autobaza RATB, situata in soseaua Pipera nr. 55, urmeaza sa fie relocata in termen de 12 luni la "alte amplasamente care vor fi indicate ulterior". In debutul sedintei, primarul general, Gabriela…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, joi, un proiect de hotarare in baza caruia terenul din soseaua Pipera nr. 55 urmeaza sa fie preluat din administrarea RATB in administrarea directa a CGMB in vederea realizarii Spitalului Metropolitan.

- Primarul Capitalei a anuntat, la sedinta de joi, ca pe ordinea de zi este, din nou, proiectul de hotarare privind constructia Spitalului Metropolitan, mentionand ca sunt 50.000 de semnaturi pentru sustinerea acestuia, dar si ca s-a ajuns la un consens cu reprezentantii PNL in consiliul general.…

- Consiliul General al Muncipiului Bucuresti (CGMB) va vota din nou, la urmatoarea sedinta, proiectul privind preluarea autobazei RATB Pipera de catre Primaria Capitalei, pentru construirea Spitalului Metropolitan. La ultima sedinta, consilierii PNL si USR au votat impotriva proiectului.

- Proiectul se afla la primul punct pe ordinea de zi a sedintei de joia viitoare. Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a respins, in sedinta din 17 ianuarie, proiectul de hotarare privind preluarea terenului pe care se afla autobaza RATB Pipera. La inceputul lunii februarie,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu va renunta la adresa din Pipera unde vrea sa construiasa Spitalul Municipal – teren al carui transfer la PMB a fost respins de CGMB.

- Primarul general Gabriela Firea a declarat astazi ca urmeaza sa fie construite trei spitale noi in București. Anul acesta bugetul prevazut de Sanatate este de 111 milioane de euro. “Sumele vor fi investite in toate cele 19 spitale care sunt in coordonarea Primariei Generale a Capitalei. Din aceasta…

- Mai multe personalitati medicale, manageri ai spitalelor din Capitala, se alatura semnatarilor petitiei online pentru construirea Spitalului Metropolitan. Potrivit unui comunicat transmis, duminica, de Primaria Capitalei, petitia initiata pe site-ul www.petitieonline.com de primarul general, Gabriela…

- „Nu ma asteptam ca domnul Busoi sa dea ordin consilierilor sa nu voteze, ca altfel ii da afara din partid. Fac apel la liderul PNL Ludovic Orban sa ia masuri cu privire la Crisian Busoi, pentru ca el se face vinovat de respingerea acestui proiect", a declarat Gabriela Firea duminica, la Romania TV.…

- Spitalul Metropolitan este o necesitate pentru Capitala, dar proiectul prin care urma sa fie atribuit terenul din Pipera, unde trebuia sa fie construit acest spital, nu a putut trece in Consiliul General din cauza "jocurilor obscure" ale PNL, a declarat deputatul Andrei Gerea, presedinte ALDE Bucuresti.

- Bușoi, acuzat de Firea ca blocheaza Spitalul Metropolitan. Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa…

- Liviu Dragnea ii acuza pe membrii PNL și USR de ipocrizie in cazul Spitalului Metropolitan București. Liderul social-democrat spune ca trebuie sa existe limite ale jocului politic și ca partidele trebuie sa renunțe la partizanat atunci cand vine vorba de proiectele majore facute in beneficiul cetațenilor.…

- Proiectul propus de primarul Gabriela Firea privind preluarea unei noi suprafețe de teren din Pipera a fost respins in ultima ședința de consiliu, dupa ce consilierii opoziției s-au abținut la vot. Disputele politice continua sa fie cuvantul de ordine in ceea ce privește proiectul de construire a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca, prin respingerea proiectului de preluare in administrarea directa a CGMB a unui teren din soseaua Pipera nr. 55 pentru construirea Spitalului Metropolitan, PNL, care a influentat si USR, a dat 'un vot de blam' bucuresteanului.…

- Primaria București vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa primeasca un teren al Societatii Romane de Televiziune, de pe Șoseaua Pipera,…

- Consilierii generali isi vor exprima miercuri acordul pentru majorarea de capital a Companiei Municipalie Dezvoltare Durabila prin alocarea unei cladiri si a unui teren in valoare de aproape 2,4 milioane de lei din Sectorul 2. De asemenea, terenul pe care se afla autobaza RATB Pipera ar urma sa fie…

- „Am primit asigurari din partea premierului Tudose si a Guvernului in ceea ce priveste trecerea in administrarea Muncipalitatii a terenului pe care vrem sa construim Spitalul Metropolitan, un campus studentesc si un spatiu pentru facultatea de medicina. Proiectul este gata si este pe circuitul de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.„Am primit asigurari din partea…

- Gabriela Firea sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Bucureștiul va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan. ”Am primit asigurari din partea premierului Tudose si a Guvernului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea un alt teren de construire a Spitalului Metropolitan,dupa ce Guvernul nu a dat curs solicitarii de trecere a unui spatiu din administrarea admnistrarea Societatii Romane de Televiziune in cea a municipalitatii."E ca si cum ai vorbi la pereti", spune viceprimarul.

- "Se preia din administrarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti in administrarea directa a Consiliului General al Municipiului Bucuresti imobilul situat in soseaua Pipera nr. 55, sector 2, in vederea realizarii obiectivului de investitii 'Spitalul Metropolitan' (...) Se aproba relocarea Autobazei…

