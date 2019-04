Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) si actualul candidat ALDE pentru europarlamentare, Daniel Barbu, a fost audiat miercuri de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) in dosarul in care trezorierul PSD Mircea Draghici este urmarit penal pentru savarsirea infractiunilor…

- Seful statului va trimite saptamana aceasta Parlamentului scrisoarea privind o noua consultare pentru largirea ariei de cuprindere a referendumului. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni acest demers. "Ne dam seama ca acea consultare initiala pe care am facut-o, consultarea Parlamentului,…

- Consultarile cu magistrații, cu CSM, cu ICCJ, inainte de orice alta consultarea cu partidele politice ”ne spun ca dl președinte acolo iși gasește puterea” a afirmat analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3. ”Sa știți ca daca se consulta cu magistrații dupa care se consulta cu partidele…

- Noul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) Constantin Mituletu – Buica a decis suspendarea verificarilor privind subventiile primite de partidele politice in 2017 si 2018, AEP anuntand ca acestea vor fi reluate impreuna cu Curtea de Conturi. https://www.romaniatv.net/noul-presedinte-al-aep-a-decis-suspendarea-verificarilor-privind-subventiile-primite-de-partidele-politice-in-2017-si-2018_465324.html

- Europarlamentarul ALDE considera ca respectivul candidat trebuie sa corespunda unui profil de presedinte responsabil, capabil sa gaseasca solutii pentru tara, insa o decizie in ceea ce priveste candidatul va fi luata abia dupa alegerile europarlamentare. "Eu spun ca in momentul de fata cea…

- "Am identificat o persoana, care intruneste sustinerea tuturor partidelor parlamentare de Opozitie si, in cursul zilei de luni, vom face o propunere comuna din partea partidelor de Opozitie, alternativa la propunerea PSD de a numi o persoana cu grave suspiciuni de coruptie, in fruntea institutiei…

- Australia a acuzat luni un ”agent statal sofisticat” ca se face vinovat de piratarea unui sistem informatic al Parlamentului, care a vizat de asemenea mai multe partide politice, cu cateva luni inaintea alegerilor nationale, relateaza AFP.Premierul australian Scott Morrison le-a spus parlamentarilor…

- Un tanar de 26 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si sofat fara permis, dupa ce a fost surprins in stare de ebrietate la volanul masinii personale de catre politistii rutieri.