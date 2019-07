Stiri pe aceeasi tema

- Amenda pentru scandal și injurii la Roșia Montana O femeie din localitatea Roșia Montana pune la test nervii vecinilor. Ocazional, fara vreun motiv temeinic iese in strada și adreseaza cuvinte jignitoare vecinilor care nu pot face altceva pentru a o liniști decat sa apeleze la ajutorul forțelor…

- Trenul international Brasov Budapesta a lovit mortal un urs, la Baile Tusnad, marti seara, dar incidentul nu a perturbat traficul feroviar, informeaza Agerpres.roPurtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a precizat ca trenul care a lovit animalul este Korona, care pleaca de la Brasov si…

- O camioneta condusa de un barbat de 42 de ani, din Bistrita, a fost acrosata, sambata, de un tren regio care circula pe relatia Bistrita - Micestii de Campie, la o trecere la nivel cu calea ferata dintre localitatile Saratel si Sarata, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud,…

- Soferii aflati in trafic, in Vinerea Mare, in jurul orei 10.30, pe strada Marasesti din Alba Iulia, au avut de asteptat zeci de minute la bariera in drept cu calea ferata. Apoi, un tren marfar s-a oprit in dreptul acesteia, transmite un cititor Alba24. Din imagini se observa cum o persoana coboara din…

- Executivul a adoptat, joi, un proiect de hotarare prin care aloca trei zile de concediu suplimentar platit, anual, pentru salariatele care urmeaza o procedura de fertilizare in vitro. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, potrivit mediafax.Citește și: Important!…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA, administratorul retelei feroviare nationale, informeaza ca traficul feroviar intre statiile Coldau Beclean pe Somes este blocat la aceasta ora din cauza unui accident intre un tir incarcat cu lemne si trenul de calatori 15850, intregistrat la trecerea la nivel…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Timis au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Dudestii Vechi, judetul Timis. Potrivit ISU Timis in jurul orei 17.00 ISU Timis a fost solicitat sa intervina la un accident feroviar produs intre…

- Se anunța noi zile negre pentru angajații din industria mineritului. Guvernul Dancila a aprobat, in ședința de miercuri, acordarea unor ajutoare de stat pentru inchiderea minelor de carbune „necompetitive” din cadrul Complexului Energetic Hunedoara si din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine …