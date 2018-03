Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata britanica Jessie J va sustine un concert la editia din acest an a festivalului Electric Castle din Romania, care va avea loc in perioada 18 - 22 iulie, a anuntat joi Press Association. Artista britanica va avea statutul de cap de afis in cadrul acestui eveniment, organizat in…

- Merg separat. Doamna Prim Ministru va fi acolo pe 20 si 21 februarie, in program figurand intalniri cu Donald Tusk, Presedintele Consiliului, Antonio Tajani, Presedintele Parlamentului European si Jean Claude Juncker, Presedintele Comisiei Europene.

- Nesigura, confuza si dependenta de sotul ei, James Brolin, actrita a ajuns sa-i ingrijoreze pe apropiati, dand semne de senilitate. James Brolin. Actorul, care i-a devenit sot in 1998, este cel mai mare sprijin al sau. E trist sa afli ca la 75 de ani, dupa o cariera fulminanta pe Broadway si in luminile…

- Jill Messick, producatoare de la Hollywood printre ale carei realizari se numara filmele ''Frida'' si ''Baby Mama'', s-a sinucis, conform unei declaratii publicata de familia sa, informeaza Press Association.

- Jill Messick, producatoare de la Hollywood printre ale carei realizari se numara filmele ''Frida'' si ''Baby Mama'', s-a sinucis, conform unei declaratii publicata de familia sa, informeaza Press Association.

- O figura din carton in marime naturala reprezentand-o pe regizoarea franceza Agnes Varda a atras toate privirile starurilor de la Hollywood, cu prilejul pranzului traditional al nominalizatilor la premiile Oscar, relateaza Press Association. De obicei la eveniment sunt prezenti toti nominalizatii, care…

- Janet Jackson a pus capat zvonurilor potrivit carora ar urma sa aiba o reuniune-surpriza cu Justin Timberlake in cadrul spectacolului din pauza Super Bowl, informeaza duminica Press Association. Cantareata s-a aflat in centrul speculatiilor conform carora ar putea aparea duminica pe scena…

- Ea este una dintre susținatoarele mișcarii #MeToo și chiar daca nu a fost alaturi de nume sonore din industria muzicala care au protestat tacit impotriva abuzurile de la Hollywood, pe covorul roșu de la Premiile Grammy, actrița a aparut la o petrecere organizata la Los Angeles pentru același scop –…

- Cristina Balan este revoltata de cazul sfasietor al femeii injunghiate de sot intr-o gradinita. Cantareata a scris un mesaj pe Facebook, prin care trage un semnal de alarma dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala.

- Scandal de amploare, vineri noaptea spre sambata, in Aghireșu Fabrici. Mai mulți barbați s-au luat la bataie intr-un bar. Incaierarea a luat proporții, s-au imparțit pumni și picioare, iar mama unuia dintre cei implicați a fost ranita. Polițiștii ar fi ajuns tarziu la scandal și ar fi refuzat sa o audieze…

- Ion R., de 54 de ani, din Slobozia Cioraști, susține ca a fost batut in seara zilei de 9 ianuarie, in timp ce se afla pe scarile magazinului din centrul localitații. El spune ca ar fi fost agresat de doi frați, din aceeași localitate. Barbatul acuza faptul ca, dupa ce l-au…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fata de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice si fata de modul de depunere a Declaratiei 600, aducem cateva precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Zlatan Ibrahimovic a afirmat, intr-un interviu pentru televiziunea Canal +, ca este victima rasismului in Suedia, tara in care s-a nascut in urma cu 36 de ani in familia unor imigranti din fosta Iugoslavie, relateaza presa internationala.

- Zlatan Ibrahimovic a afirmat, intr-un interviu pentru televiziunea Canal +, ca este victima rasismului in Suedia, tara in care s-a nascut in urma cu 36 de ani in familia unor imigranti din fosta Iugoslavie, relateaza presa internationala. Ibrahimovic si-a amintit primii sau pasi in cariera…

- Cantareata americana Mary J. Blige, una dintre cele mai de succes artiste de rhythm and blues din istorie, va primi saptamana viitoare o stea pe Walk of Fame de la Hollywood, au anuntat joi organizatorii, citati de DPA. Cunoscuta si drept regina hip-hop si soul, Blige a capatat notorietate…

- “Având în vedere faptele abominabile prezentate de presa și de deputatul Emanuel Ungureanu, opiniei publice, îi solicit primarului Emil Boc raspunsuri publice la urmatoarele întrebari: Domnule Emil Boc, de ce ați girat susținerea financiara a …

- In ultimele zile ale anului trecut au fost publicate mai multe acte normative, printre care si procedura de restituire a taxei de prima inmatriculare. Vom lua rand pe rand fiecare act notmativ publicat, o lista a lor putand fi urmarita la finalul acestui text. Prin procedura de care vorbeam inainte…