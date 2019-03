Cunoscuta actrita si cantareata Barbra Streisand sustine ca ii crede pe cei doi barbati care l-au acuzat pe Michael Jackson ca i-a abuzat sexual in copilarie, insa se intreaba de ce parintii acestora le-au permis sa doarma in casa cantaretului, noteaza Press Association vineri.



In documentarul "Leaving Neverland", James Safechuck si Wade Robson povestesc in detaliu cum regele popului i-a invitat in copilarie la ferma sa unde i-a abuzat sexual.



Filmul a fost intampinat cu furie de mostenitorii lui Jackson, care neaga acuzatiile si sustin ca documentarul "o incercare jalnica…