Stiri pe aceeasi tema

- Designerul spune ca modul in care animalele sunt ucise este “absolut deplorabil” și interzice utilizarea blanurilor in colecțiile sale. El și-a anunțat decizia in direct, la televiziunea franceza. Gaultier se alatura altor case de moda in eliminarea blanurilor din colecțiile lor, inclusiv Gucci, Versace,…

- Angela Merkel a luat o pauza de la discuțiile despre sfarșitul primului razboi mondial pentru a clarifica un caz de identitate greșita. Cancelarul german, Angela Merkel a fost confundata cu soția lui Emmanuel Macron, Brigitte Macron, de catre o femeie de 101 de ani dupa ce s-a alaturat liderului francez…

- Relatia lui Justin Timberlake cu Britney Spears a fost una cu suișuri și coborașuri. Cei doi s-au desparțit brusc, in 2002, dupa 5 ani de relație. Artistul a ramas devastat, motivul desparțirii lor fiind infidelitatea lui Brit. Au trecut 16 ani de atunci iar ranile s-au inchis. Cantarețul de 37 de ani…

- Nu incape indoiala, Meghan Markle și-a definit deja stilul regal. Și probabil ați obserrvat ca adopta ținute dintr-o paleta de culori foarte limitata. Ducesa de Sussex a purtat mai mult de 30 de ținute diferite in timpul turneului regal de 16 zile din Australia, Noua Zeelanda, Tonga și Fiji, care s-a…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, se afla de doua saptamani intr-un sejur de 16 zile in Pacific, care reprezinta primul turneu oficial intreprins in strainatate de cuplul princiar britanic. Ei au vizitat Australia, Fiji, Tonga si Noua Zeelanda, tari membre in Commonwealth. Prilej cu care ducesa a…

- Tot mai mulți tineri refuza 'uniforma' și vor sa iasa din tipare. Merg mai rar la mall pentru a-și cumpara haine și trec, din ce in ce mai des, pragul targurilor la care participa designeri romani.

- 70 de designeri din toata lumea si-au prezentat colectiile pe podiumul MQ Vienna Fashion Week 2018 – eveniment desfasurat in perioada 10-16 septembrie in capitala Austriei. Printre acestia s-a aflat si designerul aradean Vali Cioban, fondator al Atelierului de Creatie Vestimentara „Chic by Vali Cioban”.…

- La sfarșitul saptamanii trecute, fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, s-a casatorit cu aleasa inimii sale, Gina Alexandra Tatulescu. Ceremonia fastuoasa a avut loc la Palatul Snagov și a strans laolalta nenumarate persoane importante din showbizul romanesc, dar și din scena politica. Nelipsit a fost, evident,…