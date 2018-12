Bărbia dublă te dezavantajează? Iată 7 exerciţii pentru a scăpa de ea Iata 7 exercitii simple pentru a scapa de barbia dubla. 1. Ridica barbia

Stai dreapta, cu umerii impinsi spre spate. Ridica putin barbia si preseaza tare cu limba cerul gurii timp de 10 secunde. Muschii barbiei se vor contracta si se vor intari. 2. Intinde gatul

Da capul pe spate cat de mult poti, astfel incat barbia sa fie indreptata cat mai mult spre cer, fara sa fortezi insa si sa te doara gatul sau spatele. Ramai in aceasta pozitie timp de 20 de secunde, apoi adu capul inapoi foarte-foarte incet. In timp ce faci acest exercitiu ai grija sa mentii spatele perfect drept. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

