- Președintele Klaus Iohannis nu se va prezenta maine in Parlament. Asta reiese din agenda președintelui. Comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului au votat, astazi, in unanimitate, pentru un raport favorabil in cazul organizarii de catre Klaus Iohannis a referendumului din 26 mai.Senatorii…

- Scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis privind organizarea unui referendum national va fi trimisa spre analiza si raport catre Comisiile juridice ale Parlamentului, apoi va fi convocata din nou conducerea Parlamentului pentru a stabili o sedinta de plen comuna, au stabilit, luni, Birourile reunite…

- ”In forța discursul Președintelui Iohannis la ședința solemna a Parlamentului. A nimerit acolo unde trebuia, in zona nevralgica, de se auzea de la PSD-ALDE din sala la cateva secunde cate un "au". Mizerabil a fost insa refuzul PSD-ALDE de a dezbate proiectul privind "DECLARAȚIA PARLAMENTULUI…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul legislativ inițiat de Florin Iordache, care prevede instituirea unui termen de maximum 15 zile in care hotararile Parlamentului pot fi atacate la Curtea Constituționala, dupa publicarea acestora in Monitorul Oficial. Propunerea legislativa pentru completarea…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat, marti, propunerea legislativa initiata de Florin Iordache privind instituirea unui termen de cel mult 15 zile in care hotararile Parlamentului pot fi contestate la Curtea Constitutionala. Citește și: Cine sunt reprezentanții societații civile…

- Senatul ratifica protocolul de aderare a Rep. Macedonia de Nord la NATO Senatul României a ratificat astazi, cu unanimitate de voturi, în calitate de camera decizionala, protocolul de aderare a Republicii Macedonia de Nord la NATO. La momentul votului, în plenul Senatului…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca miercuri, incepand cu ora 14,00, plenul reunit al Parlamentului sa reexamineze proiectul bugetului de stat pe anul in curs, ca urmare a cererii presedintelui Iohannis.Conducerea celor doua Camere ale Parlamentului…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a adoptat bugetul pe anul 2019, cu 275 de voturi pentru și 122 impotriva. In aceasta dimineața, deputații au votat modificarea Legii privind plafoanele, care prevede marirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76%, pentru a susține financiar creșterea…