- Suspectul, identificat de presa norvegiana ca fiind Philip Manshaus, de 21 de ani, era acuzat de tentativa de omor pentru ca a deschis focul in moscheea Al-Noor, precum si de omor dupa descoperirea cadavrului surorii sale vitrege in varsta de 17 ani. Potrivit unui comunicat publicat luni dimineata,…

- Politia londoneza a arestat duminica un adolescent de 17 ani sub banuiala de tentativa de omucidere, dupa ce un baiat de sase ani a fost aruncat de pe o platforma de la etajul 10 al galeriei Tate Modern din capitala britanica, transmite Agerpres. Politia a fost alertata in jurul orei locale 14.40 (13.40…

- Santino William Legan a deschis focul cu o pusca de asalt AK-47 in ultima zi a Festivalului Usturoiului gazduit de Gilroy, un oras californian cu o populatie de 50.000 de locuitori.Victimele sale au fost un copil de 6 ani, o adolescenta de 13 ani si un tanar de 25 de ani.Politia…

- Gabriel Christian Natale-Hjorth, in varsta de 18 ani, si Finnegan Lee Elder, in varsta de 19 ani, au fost arestati dupa ce carabinierul Mario Cerciello Rega a fost injunghiat mortal, joi noaptea, la Roma.Intr-o fotografie distribuita masiv de presa italiana si internationala, Natale-Hjorth…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din satul Dara (comuna Dorolț), banuit ca ar fi comis un furt – ieri, 11 iunie -, a fost prins in aceasta dimineața de polițiști. La data de 11 iulie a.c., in jurul orei 14.40, Politia municipiului Satu Mare a fost sesizata prin apelul unic de urgența […]