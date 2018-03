Stiri pe aceeasi tema

- Cetateanul grec acuzat ca si-a rapit copii a fost dus la Parchetul General pentru audieri. Omul incerca pentru a treia oara sa ii ia pe micuti de langa mama lor, fosta sa sotie, o romanca din Prahova, careia autoritatile ii acordasera custodia minorilor, scrie digi24.ro.

- Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt si al Consiliului Judetean Neamt, a parasit arestul preventiv miercuri, 28 februarie, la implinirea celor 30 de zile dictate de Curtea de Apel Bacau la cererea DNA.Arsene a fost trimis in judecata de DNA, in perioada in care se afla in arest, pentru doua…

- Ionut Valentin Mihai, fost functionar public in cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA Centrul Local Harsova, Razvan Alexandru Ionescu, fost consilier superior APIA Centrul Judetean Constanta, raman sub control judiciar. Decizia a fost luata de judecatorii din Tribunalul Constanta…

- La data de 17 februarie a.c. poliitii brileni lau depistat pe strada Matei Basarab pe un brbat în vârst de 42 de ani din Brila în timp ce transporta cu un autoturism cantitatea de 500 de pachete de igarete ce nu aveau timbru de acciz. În cauz a fost întocmit dosar penal pent...

- Tanarul de 21 de ani care a furat masina unchiului si a lovit o alta masina parcata pe faleza superioara a Dunarii a fost arestat. Reamintim ca, cel care se autointitula drept "Consulul Romaniei" a fost plasat sub control judiciar 60 de zile. El a fost retinut acuzat fiind de furt, conducere fara permis…

- Fostul primar al comunei Malu Mare a fost trimis in judecata anul trecut in luna noiembrie pentru abuz in serviciu, inselaciune si fals. In acelasi dosar mai sunt cercetati reprezentantii a patru societati comerciale, un diriginte de santier, dar si contabila primariei din localitate.

- Procurorii DNA au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii controlului judiciar pe cautiune fata de medicul Irinel Popescu, la data faptelor presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. (continua) AGERPRES/(AS…

- Magistratii Judecatoriei Galati au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Galati si au decis sa dea mandate de arestare pentru 30 de zile pentru trei dintre persoanele de etnie rroma acuzate ca au agresat doi politisti. Este vorba despre scandalul care a avut loc intre politisti…

- Un minor din Scheia este cercetat sub control judiciar pentru ultraj si distrugere, dupa ce a agresat fizic si a amenintat cu moartea doi politisti aflati in misiune si a vandalizat o autospeciala de politie. Potrivit Biroului de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, procurorii au…

- Un tribunal din Turcia a dispus ca opt medici arestati saptamana trecuta pentru pozitia exprimata impotriva operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei sa fie pusi in libertate si plasati sub control judiciar, transmite luni dpa, citand cotidianul Hurriyet. Asociatia Medicala Turca (TMA) a confirmat,…

- Raspunsul Poliției dupa moartea prematura a unui adolescent de 18 ani, rapus de etnobotanice, și dupa ce numai in ultima saptamina șapte tineri au ajuns drogați la spitalul din Buzau. Oamenii legii din județele Buzau, Galați și Prahova, sub coordonarea procurorilor DIICOT Buzau au reușit sa destructureze…

- Doi dintre tinerii reținuți sambata, sub acuzația de furt, au fost arestați preventiv, iar alți trei au fost plasați sub control judiciar. Decizia a fost luata de magistrații de la Judecatoria Focșani, putand fi contestata. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Vrancea, „politistii…

- Patru barbati de etnie roma din Craiova sunt acuzati de lovire sau alte violente si tulburarea linistii si ordinii publice. Toti au fost implicati intr-un scandal in plina strada in centrul orasului in urma cu doua zile.

- Magistrații de la Judecatoria Chișinau au decist astazi, 31 ianuraie, ca primarul suspendat, Dorin Chirtoaca, ramane sub control judiciar pentru inca 30 de zile. Insa, fostul șef de la transport, Igor Gamrețchi nu a depus marturii in instanța, deși trebuia sa fi fost audiat.

- Femeia retinuta 24 de ore dupa ce i-a lovit pe politistii chemati de o angajata a unui magazin care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, a primit control judiciar pentru 60 de zile. „Au fost puse la dispozitia unitatii de Parchet, imagini surprinse de camerele de supraveghere precum si actele…

- Tanarul de 29 de ani care a talharit, vineri noaptea, o femeie din Pitesti care se intorcea de la serviciu, a fost plasat astazi sub control judiciar.In noaptea de 26 spre 27 ianuarie a.c., in urma unei sesizari primite prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, politistii din cadrul…

- Tribunalul Bacau a decis, vineri, cercetarea sub control judiciar a presedintelui PSD Neamt, Ionel Arsene. Decizia nu este definitiva. Fostul deputat este acuzat de trafic de influenta, fapta pe care ar fi comis-o in 2013.

- Un tanar de 24 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce ar fi sustras material lemnos si ar fi condus un autovehicul, fara sa aiba permis de conducere. Acesta se afla sub control judiciar pentru comiterea unei infractiuni rutiere.

- Bitere este cercetat de mai multe fapte de luare de mita intr-un dosar al Parchetului de pe langa Tribunal. O fapta imputata medicului iesean dateaza din octombrie 2016, atunci cand Bitere ar fi pretins de la pacientul S.D.I. suma de 7.000 de lei in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale.…

- Joi, 11 ianuarie 2018, politistii rutieri din Blaj au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din comuna Sancel, care, in seara zilei de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 23.30, a fost depistat, pe raza municipiului Blaj, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere…

- "Doi infractori mascati au atacat o profesoara si elevi. In urma atacului, noua persoane au fost ranite: profesoara si opt elevi", a declarat pentru RIA Novosti purtatoarea de cuvant a Ministerului Securitatii teritoriale din regiunea Perm, Elena Dubinina. Cadrul didactic si un elev de 16…

- Un minor de 16 ani din județul Olt, aflat sub control judiciar, a fost depistat de oamenii legii in județul nostru. Polițiștii Secției 3 Poliție Pitești l-au prins pe adolescent pe raza lor de competența, deși acesta avea interdicția de a parasi localitatea de domiciliu, respectiv comuna Tufeni, județul…

- Asistentul Cristian Cosmin Magaon (24 de ani) si registratorul Mihaela Oprisan (33 de ani), au fost trimisi in judecata pentru trafic de influenta si sunt acuzati ca au vandut sange la negru cu sume intre 50 si 100 de lei pentru o unitate (400 ml). Anchetatorii au stabilit ca inculpatii au transformat…

- Astazi, 5 ianuarie, la Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani, a avut loc o noua sedinta de judecata in dosarul primarului suspendat al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, noteaza NOI.md. Judecatorul de caz, Alexandru Negru, a respins cererea avocatilor primarului de incetare a masurii preventive. Astfel,…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA, la data faptelor președinte al Autoritații Electorale…

- Medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, si directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, vor fi cecetati sub control judiciar, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a celor trei,…

- O patrula de ordine publica a descoperit miercuri, la ora 15.25, pe str. Curtea Domneasca din municipiul Suceava, o persoana care a sustras bani dintr-un automat de cafea situat la parterul unei cladiri. La parterul imobilului a fost identificat si aparatul de cafea ce prezenta urme de ...

- Razvan Gabriel Trandafir, fost director general interimar al Autoritatii Navale Romane, si Liviu Aurelian Cazan, fost director general al Autoritatii Navale Romane, raman sub control judiciar. Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Razvan Gabriel Trandafir…

- Procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și l-au plasat pe senatorul ALDE Ilie Nita sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru instigare la abuz în serviciu, operațiuni comerciale incompatibile cu funcția și evaziune fiscala.

- Procurorii DNA Suceava l-au pus miercuri sub control judiciar pe senatorul Ilie Nita, acuzat de evaziune fiscala, instigare la abuz in serviciu si efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert,...

- Directorul Directiei de Sanatate Publica, cercetat sub control judiciar intr-un dosar in care este acuzat de delapidare, sustine ca beneficiaza de prezumtia de nevinovatie si ca va colabora cu organele de urmarire penala.

- Cei opt suspecti retinuti marti la Alba Iulia pentru delapidare, fals si taiere fara drept de arbori sunt prezentanti miercuri dimineata Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj. Printre retinuti se afla si Alexandru Sinea, directorul DSP Alba.

- Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea va fi cercetat sub control judiciar, in dosarul privind comiterea unor delicte silvice și evaziune fiscala. Procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe langa Judecatoria Blaj a decis, miercuri dimineața, ca Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, sa fie cercetat in…

- Primarul suspendat al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, aflat sub control judiciar, va participa la funeraliile regelui Mihai dupa ce instanta i-a admis cererea de parasire a tarii, conform Publika, scrie news.ro.Judecatoria Chisinau, oficiul Buiucani, i-a permis primarului suspendat sa iasa din…

- Al doilea caz al unui elev care si-a agresat profesoara s-a petrecut in Constanta iar in urma anchetei penale, elevul agresor a fost pus sub control judiciar. In Teleorman, in cazul similar de la sfarsitul saptamanii trecute elevul bataus a fost arestat!