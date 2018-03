Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Brasov, care si-a omorat marti sotia si cei doi copii, ar fi incercat sa se sinucida inainte de a curma vietile celor trei, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, Gabriela Dinu. ''Asta se pare ca este cronologia. El ar…

- La sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui a avut loc Ziua Veteranului. Invitat de onoare a fost lt.col. (r) Ghiorghe Rotaru, cel mai batran jandarm din județ, care a primit o placheta și o diploma de excelența. Astazi, cel mai batran jandarm din Vaslui a fost cinstit de conducerea Inspectoratului…

- UPDATE ORA 11.15 O autospeciala pentru transport victime multiple a transportat vineri dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina, un copil de un an din comuna Topana, dupa ce ambulanta care se indrepta spre pacient nu a putut sa continue deplasarea din cauza ninsorii abundente, a informat…

- UPDATE Potrivit unor surse, polițistul a terminat Academia de Poliție in anul 2012, apoi a lucrat in cadrul Serviciului de Informații și Protecție Interna, iar recent s-a mutat la postul de poliție de la Florești. Barbatul ar fi condus taiat la maini din comuna Magureni, de unde locuiește, pana la secția…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Vaslui, barbatul a fost dus la Spitalul Judetean, unde a decedat in jurul orei 15.00. Tanarul a fost dus la spital in stare grava, dupa ce a fost impuscat in cap de catre un politist. Conform Politiei Romane, in zona industriala a municipiului Vaslui,…

- Politistii din Constanta au depistat si indisponibilizat un autoturism care figura ca fiind urmarit de autoritatile din Finlanda. Barbatul in posesia caruia a fost depistat autoturismul este cercetat pentru savarsirea infractiunii de abuz de incredere prin fraudarea creditorilor. Potrivit IPJ Constanta,…

- O salvare a Serviciului de Ambulanta Judetean Bacau a fost implicata, marti, intr-un accident rutier pe DE 85, pe raza comunei Sascut, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Ambulanta a intrat in coliziune cu un autoturism, in urma impactului soferul de pe…

- Legendarul creator de mod francez, Hubert de Givenchy, fondatorul casei de design cu același nume, a murit, sambata, la varsta de 91 de ani. Informația a fost oferita de familia lui. “Monsieur De Givenchy s-a stins in timp ce dormea, sambata 10 martie 2018. Nepotii sai sunt nespus de indurerati. Funeraliile…

- Inspectorul-sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui, colonelul Gheorghe Pavaloaia, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral in timpul programului de lucru. „Joi, la ora 14,30, un echipaj medical de Terapie Intensiva…

- Situație tensionata la Inspectoratul de Jandarmi Vaslui, evenimentele fiind la un pas sa se soldeze cu un deces. Inspectorul-sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui, colonelul Gheorghe Pavaloaia, a ajuns, joi, la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, dupa ce a suferit un accident vascular…

- Familia femeii lovita de mașina pe trecerea de pietoni din Gaești este in stare de șoc. Iuliana a murit in Post-ul Iuliana, femeia acidentata petrecerea de pietoni din Gaești, a murit la spital apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu absența vaccinului antirabic in spitalele din Calafat, Craiova și Slatina. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 din Constituție privind dreptul la ocrotirea sanatații. Sesizarea din oficiu este urmarea informațiilor difuzate…

- Familia unui barbat de 80 de ani din Santandrei a anunțat dispariția acestuia, principala banuiala fiind ca batranul a cazut in apele reci ale paraului Cerna, care curge in apropierea locuinței. Pe malul apei, rudele batranului au gasit șapca purtata de acesta și au anunțat imediat autoritațile.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, in noaptea de luni spre marti, a fost primit un apel la 112 legat de faptul ca doua fete din satul Mitoc s-au intoxicat cu monoxid de carbon, la fata locului deplasandu-se un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila si…

- PNL București cere demiterea șefului de la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement. Liberalii spun ca directorul nu are competențele necesare pentru a conduce ALPAB. In plus, directorul este suspectat de delapidare. PNL București solicita demiterea șefului de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement…

- Un tanar din localitatea Vladesti, de langa Campulung Muscel, s-a imbatat și a vrut sa se sinucida dandu-și foc dupa o cearta cu soția. Parintii fetei au fost cei care l-au salvat cu ajutorul zapezii din curte. Tentativa de suicid evitata in ultimul moment langa Muscel. Dupa o cearta serioasa cu sotia,…

- Polițiștii Postului de Poliție Sig au identificat și reținut, joi, 1 martie, pe baza de ordonanța de reținere, un adolescent de 19 ani, din comuna Sig, banuit de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat. Faptele au fost comise atat ziua, cat și pe timp de noapte, potrivit Inspectoratului de…

- Doua persoane cu probleme medicale au fost internate, miercuri dupa-amiaza, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Tulcea, dupa ce lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au intervenit in sprijinul lor cu o senilata primita din judetul Mures. Purtatorul de…

- Femeile insarcinate care ar urma sa nasca in aceste zile, din judetul Tulcea, au refuzat sa se interneze la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiu, pe motiv ca, la ultimul avertisment de Cod portocaliu, nu au existat evenimente meteorologice deosebite, a sustinut, luni, seful Inspectoratului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Olt, citati de news.ro, politistii au depistat doi barbati de 42 si de 28 de ani, ambii din Caracal, cercetati pentru trafic de minori. Astfel, barbatul de 28 de ani este suspectat ca, in cursul lunii septembrie 2017, ar fi racolat o fata…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a decedat, iar alte patru persoane, dintre care doua ranite, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de marti spre miercuri pe DJ 248, in comuna Rebricea, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- Un tanar in varsta de 25 de ani, suspectat ca a agresat un medic de la unitatea de primiri urgente a spitalului din orasul Mioveni, a fost retinut de politisti, in noaptea de luni spre marti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, agresiunea a avut loc…

- • Copilul a fost transferat saptamana trecuta la București! Imensa tragedie in familia unui cuplu din Targu Jiu! Fiul cel mic al acestora, in varsta de doar un anișor și jumatate, a plecat printre ingeri duminica dimineața. Micuțul alaturi de parinții sai s-au prezentat prima data la Spitalul…

- Doi ofițeri de investigație din cadrul Inspectoratului de Poliție Singerei au fost reținuți de CNA, dupa ce ar fi pretins 5.000 de euro sub pretextul ca au influența asupra angajaților Centrului Național Anticorupție.

- Zeci de jandarmi si politisti cauta un batran de 78 de ani din comuna Puiești, județu Vaslui, disparut de doua zile de acasa. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, batranul a plecat de la domiciliu vineri, spunand ca se duce la biserica, dar nu s-a mai intors acasa.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unei persoane aflate pe o culme de rufe la nivelul etajului 1.Potrivit ISU Delta victima a fost predata echipajului de ambulanta."Nu cunoastem motivul pentru care…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit, miercuri, in timp ce incerca sa-si repare masina, iar aceasta a cazut peste el, strivindu-l. Potrivit purtatorului de cuvant la Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila, accidentul s-a petrecut in localitatea Tohanita, Zarnesti,…

- Doi politisti aflati intr-o misiune de patrulare au ajuns, marti, la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce au fost raniti in urma unui accident rutier, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Galati, Gabriela Costin. Potrivit sursei citate, masina in care…

- Caz revoltator la Spitalul Județean de Urgența Argeș! Un tanar a ajuns la spitalul din Pitești dupa ce a a ramas fara deget in urma unui accident de munca. Ionuț Balan ii acuza pe medicii de la Urgențe ca in loc sa incerce o operație de reatașare, aceștia i-au aruncat degetul la gunoi. ”Am bagat degetul…

- Autocamionul in care se aflau cei doi barbati a derapat si a ajuns pe camp, unde a lovit un copac. Dupa accident, pasagerul a ramas incarcerat si pentru a fi scos a fost necesara interventia unor echipaje ISU cu autospeciala de descarcerari grele. "Pompierii de la descarcerare au indepartat…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tânar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau,

- Catalin Cojocaru, era in ultimul an la Colegiul conomic. El a decedat duminica seara la Spitalul Județean de Urgența Buzau, in urma unui stop cardiac. Catalin Cojocaru se afla internat inca de miercuri, atunci cand a ajuns in stare grava, cu suspiciunea de supradoza. Acesta s-a prezentat la Spitalul…

- Avocatul Poporului (AP) anunta ca “s-a sesizat din oficiu și va efectua o ancheta” in cazul decesului unei femei gravide din Roman. “Postul de televiziune DIGI 24 a difuzat in data de 10 ianuarie 2018 un reportaj in care era semnalat decesul unei tinere, gravida in 21 de saptamani, dupa ce a fost «plimbata»…

- Elicopterul SMURD Galati a plecat vineri dimineata in misiune spre judetul Tulcea pentru a prelua o gravida aflata la dispensarul din localitatea Casimcea, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Sion. Potrivit sursei citate, ambulanta…

- 'Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj aduce la cunostinta opiniei publice ca, in dosarul nr. 12/P/2018, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul O.I.A., agent principal de politie la Politia Orasului Simleu Silvaniei, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la infractiunea…

- O femeie din comuna Stanilesti a suferit arsuri pe 90% din suprafata corporala, in urma unui incendiu izbucnit, miercuri dimineata, in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma…

- "In accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, doua victime au ramas incarcerate. Pentru eliberarea acestora si acordarea primului ajutor au intervenit echipele de descarcerare si prim ajutor de la Detasamentul de pompieri Deva si Serviciul Judetean de Ambulanta", a declarat…

- Femeii i s-a facut rau brusc cand era in oras. Mama ei a dus-o la spitalul Judetean, sperand ca Maria va primi ajutor. La Serviciul de Urgenta, li s-a spus sa astepte pentru ca e aglomerat. Nestiind ce sa faca pentru ca fiica ei sa fie consultata cat mai repede, femeia a chemat un taxi ca sa mearga…

- Un copil de 2 ani din judetul Suceava a murit la Spitalul Județean, iar medicii suspecteaza ca e vorba despre rujeola. Mai ramane ca probele prelevate sa fie confirmate de laborator. Ar fi astfel al 38-lea deces de acest fel.

- Un copil in varsta de de 2 ani din localitatea suceveana Mitocu Dragomirnei a decedat in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, Mihai Ardeleanu, a declarat pentru AGERPRES, vineri, ca exista suspiciuni…

- Se pare ca membrii familiei au fost sunati de companie pentru a li se oferi bani pentru inmormantare. Intre timp ITM a deschis o ancheta. Familia barbatului mort la cumparaturi a precizat ca zona unde a fost adusa marfa nu era securizata. Rudele victimei au anuntat ca vor face plangere la…

- Un barbat in varsta de 52 ani, din Motru, judetul Gorj, a murit, miercuri, la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, dupa ce un container metalic a cazut pe el, in timp ce se afla la cumparaturi intr-un supermarket. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dolj, Florin…