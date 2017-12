Barbatul suspectat ca intrat cu masina in sediul SPD in ajunul Craciunului, furios din cauza recensamantului

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, in varsta de 58 de ani, a intrat cu masina, pe 24 decembrie, in fatada sediului SPD, la Berlin. El a lasat anterior un sac cu butelii cu gaz si dispozitive de aprins aragazul in fata sediului Uniunii Crestin Democrate (CDU) a cancelarului in exercitiu Angela Merkel, potrivit autoritatilor.…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns duminica dupa-amiaza la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Accidentul s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala…

- Printre misiuni politistii si-au facut timp sa mearga si la colindat. In uniforma, cu un ochi pe radar si cu unul dupa sania mosului, doi agenti de la rutiera au intrat asa cum trebuie in spiritul Craciunului. S-au pus pe cantat.

- Manifestantii s-au adunat în centrul orasului, într-un loc aflat, de asemenea, în apropierea sediului PSD, unde au strigat si au fluierat. Dupa aproximativ o ora, oamenii au pornit în mars pe strazile din jurul centrului orasului, pe ceea ce protestatarii numesc "traseul…

- Un barbat din statul american Carolina de Sud a vrut sa impartașeasca bucuria Craciunului cu ceilalți participanți la trafic, insa nu a avut prea mult noroc. El și-a decorat mașina cu 1.000 luminițe, ceea ce nu a fost pe placul poliției, relateaza The Telegraph. Brandon Wooden și-a imbracat mașina in…

- Incident groaznic in Capitala. O mașina a luat foc la intersecția strazilor Deleanu cu Șoseaua Balcani.La fața locului au sosit pompierii și ambulanța. Nu se știe daca sunt vicime.Cauza producerii incidentului nu se cunoaște. Cu mai multe detalii revenim mai tarziu.

- O mașina a luat foc in aceasta seara pe Dealul Bujorascu, din zona Motru. Pompier au intervenit cu o autospeciala cu apa și spuma. Cauza probabila a incendiului este un scurtcircuit la instalația electrica a mașinii.

- Fostul ministru italian Altero Matteoli a murit, in aceasta seara, intr-un accident de mașina, noteaza ansa.it. Matteoli se afla singur in autorurismul sau un BMW cand a intrat in coliziune cu un Nissan, in care se aflau doua persoane, ambele sunt in stare grava, scrie

- Cunoscute sub denumirea de ”Pelincile Domnului” sau ”Pelincile lui Hristos”, turtele cu julfa (samanta de canepa) sunt renumite in zona Moldovei, fiind pregatite de gospodine in zilele premergatoare Craciunului, vestind, astfel, Nasterea Domnului.

- Zeci de mii de romani s-au alaturat monarhilor europeni pentru a-l omagia pe Regele Mihai I, recunoscut pentru demnitatea si moralitatea sa, relateaza The Associated Press, in timp ce BBC vorbeste despre "regele care a respins nazistii, pentru a fi ulterior fortat sa abdice de catre comunisti".

- Oana Lis le-a aratat tuturor ce poarta cu ea in mașina. Este vorba de o cruce facuta pentru Viorel Lis, pe care este scris un epitaf naucitor. Oana Lis formeaza un cuplu de ani de zile cu Viorel Lis, fostul primar al Capitalei , care a avut mari probleme de sanatate in ultima vreme. Inainte de relația…

- Un accident grav de circulatie a avut loc in aceasta dimineata, cand ceata a pus stapanire pe intreg vestul tarii. Un sofer a ajuns in spital dupa ce a iesit cu masina de pe carosabil si s-a izbit de un stalp de pe marginea drumului. Era in jurul orei 06.15 cand barbatul in varsta de […] Articolul Sofer…

- Zece persoane au ajuns, in total, la Spitalul Judetean Buzau dupa accidentul produs, miercuri, in fata Scolii Generale numarul 1 din municipiu Buzau. Intre victime, o fetita de 12 ani care are un traumatism la o glezna si a suferit un atac de panica, dar si o femeie insarcinata.

- Lipsa locurilor de parcare ii face pe soferi sa isi lase masinile pe unde apuca si nu de putine ori parcarile neregulamentare duc la conflicte intre conducatorii auto. Un incident a fost semnalat joi dimineata chiar in fata scolii generale numarul 2 din Lugoj. Un autoturism inmatriculat in Mehedinti…

- Un barbat a murit, iar alte patru au fost ranite, intre care trei minori, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit, in noaptea de vineri spre sambata, de gardul de beton al unei case, pe DJ 126, in comuna harghiteana Joseni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Colinde, colinde, e vremea colindelor! E vremea zapezilor care te invaluie la ceas de seara și a saniilor trase de cai, e vremea poveștilor depanate in clinchet de clopoței la gura sobei și a aducerilor aminte. Vineri, 23 decembrie, incepand cu ora 21:00, in comuna argeșeana Corbi, in centrul satului…

- Martin Schulz a fost reales joi seara la conducerea Partidului Social-Democrat german (SPD) cu 81,9% din voturi, un rezultat oarecum dezamagitor deoarece a fost singurul candidat, relateaza AFP preluat de agerpres. "Va multumesc pentru incredere", a declarat el la finalul votului secret cu buletine…

- Am fost martor recent la o discutie aprinsa legata de anvelopele de iarna sau, mai bine zis, despre eficienta lor. Nimeni nu a prezentat argumente foarte solide, dar imi amintesc ca unul dintre participantii la discutie a afirmat ca distanta de franare oferita de acestea este cu doar 5% mai redusa,…

- Plina de sarbatori, insotite de obiceiuri si practici deosebite, decembrie, luna lui Undrea, asa cum este denumita popular, este asteptata cu bucurie de toata lumea. Decembrie este luna a zecea in Calendarul Roman, al carui inceput de an debuteaza pe 1 martie si este luna a douasprezecea in Calendarul…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Accident spectaculos in municipiul Vaslui provocat de un tanar de 20 de ani. Aflat la volanul unei mașini cu numere provizorii, șoferul a intrat in plin in ușa și peretele unei farmacii din imediata vecinatate a Pieții Centrale. Tanarul cobora singur cu autoturismul pe strada Nicolae Iorga spre fostul…

- Inca un accident grav s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 2.00, la intrarea in localitatea Fotin din comuna Ramnicelu, pe DJ 202. Din primele verificari efectuate de politisti la fata locului a reiesit ca o tanara de 18 ani, din Rmamnicu Sarat a condus un autoturism pe DJ 202,…

- Un roman a fost prins in Italia ca transporta marfa fara autorizație și avea ascunse in furgoneta sa 215 cartușe de țigari, scrie Rotalianul.com. Conform relatarilor din ziarul local Crema News, șoferul roman transporta in autovehicul o canapea și diferite pachete cu numele unor persoane straine…

- Cauza probabila a incendiului care a mistuit, duminica, la Ighiu, o mașina in care se afla un cetațean belgian, ar fi un scurtcircuit la instalația electrica. Exista indicii potrivit carora omul s-a culcat in autoturism, pe bancheta din spate și, pentru a nu ii fi frig, a pornit motorul. O defecțiune…

- Liderii Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania s-au reunit, joi seara, pentru a analiza posibilitatea prelungirii coalitiei guvernamentale cu formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), afirma surse politice de la Berlin citate de Die Welt. Martin Schulz,…

- Autoritatile din Grecia au anuntat luni ca bilantul indunatiilor produse la periferia Atenei a ajuns la 20 de morti, alte doua persoane sunt date disparute, iar Guvernul elen a decretat stare de urgenta in zonele puternic afectate de ploile masive, informeaza The Associated Press,

- Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava au intervenit cu o autospeciala pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism, in municipiul Suceava, pe strada Marasesti. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la partea din fata a masinii, cu pericol de propagare la intregul…

- Interventie dificla pentru membrii unui echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Vaslui. Au trebuit sa mearga pe jos cu echipamentele si apoi sa aduca la ambulanta o pacienta cu caruta. Drumul era impracticabil. S-a intamplat astazi, in localitatea Tacuta.

- Circulația pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia a fost blocata din cauza unui șofer care și-a lasat mașina parcata in drum. Autoturismul ocupa aproape jumatate din strada, iar din aceasta cauza autobuzele nu au mai putut trece și au blocat drumul. O mașina parcata aiurea a incurcat serios circulația…

- Autorul atacului din New York este un barbat in varsta de 29 de ani, originar din Uzbekistan, care a ajuns in Statele Unite in anul 2010, potrivit unor surse din cadrul anchetei, citate de catre agentia The Associated Press, transmite mediafax.ro. Suspectul ar avea un document de identitate cu numele…

- Poliția germana a arestat marți dimineața un sirian de 19 ani suspectat ca pregatea un atentat islamist cu exploziv in Germania, a anunțat Parchetul antiterorist intr-un comunicat, informeaza AFP. Barbatul, prezentat ca Yamen A., a fost arestat în zori de forțele speciale ale…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe sensul de mers Pitesti - Bucuresti al Autostrazii A1, din cauza unui accident rutier care a avut loc la kilometrul 55, in care un autoturism a lovit un pieton, ca urmare a traversarii neregulamentare…

- Doua surori, de 13 și 21 de ani, din Republica Moldova, au ajuns la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, dupa ce mașina în care se aflau împreuna cu parinții s-a rasturnat pe drumul european E 581, la câțiva kilometri de Vama Albița. Accidentul a avut drept cauza…

- Mai mulți soldați au murit și alții au fost raniți in urma unui accident de tren produs, joi dimineața, in Finlanda, scrie The Associated Press. UPDATE 11.03: Potrivit Reuters, patru soldați au murit și mai mulți au fost raniți in timpul unui exercițiu militar, dupa ce mașina in care se aflau militarii…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un i-a urat ”mari reusite” lui Xi Jinping in urma realegerii acestuia la conducerea Partidului Comunist chinez (PCC), intr-un mesaj de felicitare foarte retinut, scrie AFP. ”Acum unii pot sa-i spuna regele Chinei”, afirma Donald Trump, care l-a felicitat pe Xi la telefon,…

- O masina pare ca este abandonata de luni de zile in zona Trocadero din Constanta. In cauza este vorba despre un Opel Astra, care a fost lasat de izbeliste in parcarea unui bloc din zona Trocadero. In automobil se afla mai multe bunuri. Oamenii spun ca nu isi pot parca masinile din cauza modului in care…

- Nu scrie numele copilului tau pe ghiozdan, haine sau alte obiecte personale. Poti scrie pe etichete numarul tau de telefon astfel incat, daca sunt pierdute, cel care le gaseste sa te poata contacta. Cand un strain stie numele copilului ii poate castiga increderea mai usor. Sa fuga de…

- Armata germana si-a intrerupt misiunea de instruire pe care o desfasura in nordul Irakului, o decizie luata din cauza situatiei de securitate, potrivit presei germane de marti, care citeaza un purtator de cuvant al Ministerului Apararii de la Berlin, noteaza Xinhua. Securitatea personalului militar…

- Plafoanele din sticla erau fita supreme la o masina acum 20- 25 de ani. Atunci cele mai multe erau trape. Apoi au aparut si plafoanele fixe din sticla. O alte senzatie deosebita. Avantajul e ca portiunea prin care poți vedea stelele e mult mai mare, scrie Promotor. Acum vine însa…

- Fiul lui Daphne Caruana Galizia, jurnalista malteza asasinata luni, a postat pe rețelele de socializare un mesaj extrem de dur la adresa autoritaților, pe care le acuza de moartea mamei sale. ”Mama mea a fost asasinata pentru ca a stat între litera legii și cei care încercau…

- In cursul unei conferințe de presa, premierul Joseph Muscat (centru-stanga), al carui anturaj apropiat a fost ținta unor atacuri violente lansate de dna Caruana Galizia, a denunțat un act 'barbar' și a ordonat forțelor de ordine sa-și concentreze toate resursele pentru ca autorii

- Romanii sunt plini de imaginație. Un barbat din Marghita, Bihor, și-a scos la vanzare Mazda și anunțul sau a starnit hohote de ras printre internauți. Barbatul vinde o Mazda din anul 1995, iar anunțul postat pe olx.ro este mai mult decat amuzant. “Vand Mazda 323 C cu apucaturi de BMW in stare de functionare…

- Incidentul s-a produs, luni, pe strada Mihail Kogalniceanu din centrul orasului. Masina a explodat din senin si imediat a luat foc. Primele cercetari arata ca s-a produs o defectiune la la instalatia GPL. Pompierii au intervenit cu un echipaj de apa si spuma si au reusit sa stinga rapid focul. Soferul…