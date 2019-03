BARBATUL SI NEVASTA Un barbat se intoarce de la serviciu, se tranteste in fotoliul sau favorit din sufragerie, porneste televizorul si ii spune sotiei: – Repede, adu-mi o bere inainte sa-nceapa! Nevasta-sa se uita putin mirata la el, dar ii aduce o bere. Tipul goleste rapid sticla si spune: – Repede, adu-mi inca o bere ca sta sa-nceapa! Nervoasa, nevasta-sa ii aduce totusi o bere, bombanind. Termina si berea asta si-i spune: – Imi aduci inca o bere? E gata-gata sa-nceapa… Nevasta-sa izbucneste: – Nesimtitule! Vii acasa, te trantesti in fotoliu fara sa dai macar buna ziua si astepti sa te servesc, de parca as fi sclava… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

