- Elena Manea, o femeie care a trecut prin Iad dupa o operație de histectomie, efectuata in urma unui diagnostic de cancer de col uterin, și-a povestit pe larg experiența traita intr-un spital din Romania.

- Trei adolescenti au murit duminica noaptea intr-o busculada produsa langa o discoteca din Cookstown, in Irlanda de Nord, a anuntat luni politia, transmit Reuters si Press Association, preluate de Agerpres. O fata de 17 ani si doi baieti de 17 si 16 ani au murit in acest incident, iar o alta…

- Publicatia online TochkaNews a expediat presedintelui Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Veaceslav Volodin, o solicitare prin care ii cere lamuriri despre cum mass-media urmeaza sa acopere subiectul sarbatorii de Paste si cel al invierii lui Hristos, in contextul in care parlamentarii…

- Ieri a fost transmisa o invitație falsa la un eveniment inexistent, mai exact, un eveniment electoral organizat de Chiril Gaburici. Despre acest lucru a anunțat Vitalie Gamurari pe o rețea de socializare.

- Episcopul Tulcii, Presfințitul Parinte Visarion, a ținut o ceremonie impresionata de pomenire, alaturi de un sobor de preoți, pentru preotul Filimon și soția sa, care au murit intr-un accident rutier.

- Colegi de alergare, dar si vecini si apropiati ai Albertinei Narcisa Cosbac, tanara din Valu lui Traian care a murit la numai 26 de ani, in timp ce alerga, s au adunat astazi in localitatea constanteana, pentru un eveniment in memoria Albertinei.In fata casei in care a locuit tanara s a tinut un moment…

- Papa Francisc va beatifica, in timpul vizitei in Romania, sapte episcopi greco-catolici ”care au preferat moartea in locul tradarii credintei” in fata prigoanei comuniste, au declarat, pentru Europa Libera, surse din interiorul clerului.